Tra le squadre che hanno chiesto la licenza World Tour c'è anche la Cofidis di Viviani

Sono state annunciate oggi, dall’UCI, le compagini che hanno inviato, entro la scadenza del 1 ottobre, i documenti per ottenere la registrazione come team World Tour, ProTeam e Women’s World Tour. Ora le candidature saranno ovviamente esaminate ed una risposta verrà data entro il 19 dicembre. Tra le novità, nel massimo circuito internazionale al maschile, troviamo, oltre alla già ufficiale Israel Cycling Academy, che è andata a sostituire il Team Katusha, anche Cofidis e Team Arkéa-Samsic, due compagini francesi attivissime sul mercato con gli arrivi rispettivamente di Elia Viviani e Nairo Quintana. Nella categoria inferiore annunciata la non candidatura di Nippo-Vini Fantini-Faizanè.

World Tour

AG2R LA MONDIALE

ASTANA PRO TEAM

BAHRAIN – MERIDA

BORA – HANSGROHE

CCC TEAM

COFIDIS

DECEUNINCK – QUICK – STEP

EF EDUCATION FIRST

GROUPAMA – FDJ

LOTTO SOUDAL

MITCHELTON – SCOTT

MOVISTAR TEAM

NTT PRO CYCLING TEAM

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM INEOS

TEAM JUMBO – VISMA

TEAM KATUSHA – Israel Cycling Academy

TEAM SUNWEB

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

Pro Team

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT

BARDIANI CSF FAIZANE’

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

CORENDON – CIRCUS

FUNDACION – ORBEA

GAZPROM – RUSVELO

NIPPO DELKO MARSEILLE PROVENCE

RALLY CYCLING

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

TEAM NOVO NORDISK

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

TOTAL DIRECT ENERGIE

UNO-X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM

WALLONIE BRUXELLES

WANTY GOBERT – TORMANS

Women’s World Tour

ALE’ BTC LJUBLJANA

CANYON / /SRAM RACING

CCC – LIV

FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE

MITCHELTON – SCOTT

MOVISTAR TEAM WOMEN

TEAM SUNWEB

TREK – SEGAFREDO

