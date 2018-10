L'iridato Valverde riparte dall'Italia: correrà Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Lombardia

Dopo il trionfo iridato di Innbruck, la prima uscita da campione del mondo di Alejandro Valverde sarà alla Tre Valli Varesine, classica del calendario autunnale italiano di fine stagione. Non solo, perché l'Imbatido chiuderà la sua stagione sulle nostre strade: dopo la Tre Valli, mercoledì 10 sarà al via della Milano-Torino, con traguardo a Superga, mentre sabato 13 sarà tra i favoriti del Lombardia. Solo un corridore spagnolo ha finora vinto il Lombardia ed è Joachim Purito Rodriguez, trionfatore nel 2012 e nel 2013. Valverde fu invece secondo nel 2013 e 2014.

Alla Milano-Torino e al Lombardia Valverde troverà anche Gianni Moscon, Romain Bardet, Michael Woods, questi ultimi due li vedremo in azione anche alla Tre Valli. Vincenzo Nibali correrà sabato 7 il Giro dell'Emilia, come anche Moscon, prima di concentrarsi sul Lombardia, a cui parteciperà Fabio Aru, che sembrava aver inizialmente dato forfait. Al Lombardia daranno battaglia i fratelli Yates e Alaphilippe (2° un anno fa): non ci saranno invece Tom Dumoulin e Peter Sagan.