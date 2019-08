Trentin, compleanno intenso: dalla firma con la CCC al sogno del bis europeo

Buon compleanno Matteo Trentin. Il corridore della Mitchelton Scott spegne 30 candeline, traguardo che solitamente per un ciclista professionista significa il giusto di mix di maturità, forza fisica e ambizione. Lui ci arriva con un regalo e con un sogno nel cassetto. Il primo è il contratto che lo legherà per le prossime due stagioni alla CCC. Il secondo ha breve scadenza e concerne gli Europei di Alkmaar, dove il trentino spera di concedere il bis dopo il successo di 12 mesi fa.

Nuova avventura

Trentin vestirà la maglia arancione della CCC nelle stagioni 2020 e 2021. Il team polacco, noto come BMC fino al 2018, sarà la sua terza squadra da professionista dopo Quick-Step (2011-2017) e appunto Mitchelton Scott (2018-19). Una nuova avventura in una realtà ambiziosa, che vuole elevare il proprio status all’interno del carrozzone World Tour per inseguire le squadre di riferimento. Insomma, quello che fa al caso del trentino, che si è già espresso sui suoi personali obiettivi.

" Mi manca ancora una vittoria o un podio in una grande classica e vorrei centrare tale traguardo nelle prossime stagioni. Punto anche ad una classifica a punti in un grande giro, penso sia nelle mie corde. "

In squadra troverà un pezzetto d’Italia. Da Alessandro De Marchi e Jakub Mareczko come compagni a Fabio Baldato, Marco Pinotti e Valerio Piva come dirigenti. E come punto di riferimento avrà Greg Van Avermaet, campione olimpico e uomo a cui ispirarsi nelle Classiche di Primavera. Sarà con lui che Matteo si dividerà oneri (e onori, si spera) nella Campagna del Nord. Per quanto riguarda i Grandi Giri, Trentin potrà avere più libertà d’azione per giocarsi le sue carte nelle vittorie parziali e sognare la casacca a punti.

Video - Matteo Trentin medaglia d'oro da urlo! Rivivi la sua volata da campione d'Europa 00:54

I principali successi di Trentin

1 tappa al Giro (2016) 3 tappe al Tour (2013, 2014 e 2019) 4 tappe alla Vuelta (tutte nel 2017) 1 campionato europeo (2018) 2 Parigi-Tours (2015 e 2017) 1 tappa al Giro di Svizzera (2014)

Sogno europeo

Trentin entrerà nella sua nuova avventura nel prime della carriera, ma l’attualità ci dice che il corridore nato a Borgo Valsugana ha ancora qualche obiettivo da realizzare nel 2019. Il primo è un sogno proibito e meraviglioso, da provare a concretizzare domenica 11 agosto sulle strade olandesi di Alkmaar. Dove si svolgeranno gli Europei di ciclismo su strada, a cui lui si presenta da campione in carica dopo aver domato le velleità dei rampanti Van der Poel e Van Aert 12 mesi fa a Glasgow. In un percorso che strizza l’occhio alle ruote veloci, la carta azzurra numero 1 porta il volto di Elia Viviani, il nostro velocista puro migliore. Ma in queste occasioni, si sa, portare la gara allo sprint di gruppo non è mai semplice. Ecco perchè Matteo Trentin sarà il nostro jolly. L’uomo che può scombinare la gara e che sa vincere in tanti modi. Il modo migliore per farsi un regalo di compleanno.