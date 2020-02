Giulio Ciccone fa il numero e vince in solitaria il trofeo Laigueglia: al 3° posto Diego Rosa

Giulio Ciccone ha vinto il Trofeo Laigueglia 2020, con il 25enne di Chieti che ha piazzato lo strappo decisivo nella parte finale della corsa ligure, riuscendo a tagliare il traguardo in solitaria. Secondo posto per il sorprendente Biniam Hailu (Nippo Delko One Provence), poi al terzo posto Diego Rosa dell’Arkéa Samsic.

Cronaca

La prima reale fuga di giornata la provano Matteo Baseggio (General Store) e Antonio Di Sante (Sangemini Trevigiani), che sono riusciti a portarsi a 9′ di vantaggio sul gruppo. Il primo Gran Premio della Montagna è stato vinto proprio dall’abruzzese Di Sante, che ha anticipato sul traguardo il compagno di fuga. L’esito si è ripetuto al secondo GPM di giornata, quello di Testico, dove è stato ancora Di Sante a prevalere. Dopo 100 km di gara il plotone ha cominciato a recuperare terreno, accorciando prepotentemente le distanze e riprendendo i due fuggitivi. Sull’insidiosa salita di Colla Micheri ecco Diego Rosa che ha tentato la fuga, seguito da Marco Tizza, Giulio Ciccone e Biniam Hailu. A poco meno di 10 km dall’arrivo Giulio Ciccone ha messo il turbo e ha lanciato l’attacco decisivo, riuscendo a giungere sul traguardo in solitudine e a vincere con merito il Trofeo Laigueglia.

Al secondo posto, come detto, l’eritreo Hailu, che ha battuto abbastanza agevolmente in volata Diego Rosa. A completare la top 10 ci sono Andrea Vendrame (Ag2r), Lorenzo Rota (Vini Zabù), Evgeny Shalunov (Gazprom), Davide Gabburo (Androni), Marco Tizza (Amore & Vita), Andreas Lorentz Kron (Riwal Readynez) e Filippo Conca (Biesse Arvedi).

Dunque, un grandissimo esordio stagionale per Giulio Ciccone, che si è reso protagonista di una notevole prova di forza e ha conquistato così il primo successo di un 2020 pieno di aspettative. Un Ciccone che sembra stia traendo delle energie aggiuntive anche dalla malattia della madre, che sta affrontando con grande coraggio un periodo estremamente difficile e, come dichiarato dallo stesso corridore azzurro, rappresenta un grandissimo esempio per lui.