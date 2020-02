Il coronavirus ferma anche l'UAE Tour: due casi accertati, ultime due tappe cancellate

Il rischio della proliferazione del coronavirus ferma anche l’UAE Tour di ciclismo. Nella serata di Abu Dhabi, infatti, come riportato da Tuttobiciweb, sono scattati controlli a sorpresa per le squadre che stavano prendendo parte alla corsa a tappe degli Emirati Arabi, direttamente nell’hotel dove risiedevano.

Qualche ora più tardi è arrivata anche l'ufficialità da parte della Direzione di gara che ha deciso di cancellare le due tappe rimanenti per due casi accertati di coronavirus.

Dal comunicato viene specificato che i due malati sarebbero due italiani, componenti dello staff tecnico di un team (non specificato). Scattate quindi tutte le misure di sicurezza, anche se i corridori sono rimasti 'bloccati' in hotel per i controlli a tappeto che sono poi partiti. L'intervento del Ministro della salute è stato chiaro e deciso: “la priorità è la salute di tutti, quindi verranno effettuati tutti i controlli del caso e verrà applicata la quarantena prima di disporre il rimpatrio di corridori e staff”.

Anche se passa in secondo piano il lato tecnico/sportivo, la corsa viene quindi vinta da Adam Yates che proprio nella tappa di oggi era riuscito a mantenere intatto il proprio vantaggio in classifica generale su Pogacar, vincitore dell'ultima tappa (+1'01''), e Lutsenko (+1'33).