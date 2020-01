Ufficiale il trasferimento di Enrico Battaglin alla Bahrain-McLaren

Arriva, forse con un po’ di ritardo, l’ufficialità: resterà nel circuito World Tour Enrico Battaglin, che era rimasto senza squadra dopo la fusione del Team Katusha Alpecin. Il vincitore di tre tappe al Giro d’Italia correrà con la Bahrain-McLaren, squadra con la quale si era allenato nelle ultime settimane in attesa di firmare il contratto per questo 2020.

Il commento del corridore azzurro: “Sono entusiasta di raggiungere la Bahrain-McLaren. Il 2019 non è stato il mio anno migliore, quindi per la stagione in arrivo voglio tornare al mio livello migliore e questa squadra è perfetta per me. Non vedo l’ora di far parte di questa famiglia, portando successi ai miei compagni e alla squadra”.

