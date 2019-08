Ufficiale, Tom Dumoulin lascia il Team Sunweb: correrà per la Jumbo Visma

La notizia era nell'aria da tempo, ma oggi è arrivata la doppia ufficialità: Tom Dumoulin lascerà il Team Sunweb al termine del 2019 per unirsi alla Jumbo Visma con un contratto triennale. Gli annunci delle due squadre sono arrivati in mattinata con un comunicato sui rispettivi siti ufficiali.

Il 28enne olandese ha subito risposto con un tweet di ringraziamento alla squadra in cui è cresciuto e diventato uno dei corridori di punta del ciclismo mondiale. Dal 2012, Dumoulin ha vinto il Giro d'Italia 2017, quattro tappe alla corsa rosa, tre al Tour de France (dove è stato 2° nel 2018) e due alla Vuelta. Nello stesso periodo è esploso come fuoriclasse assoluto della cronometro a livello mondiale, con un oro, un argento e un bronzo iridati e un argento olimpico a confermarlo.

" Sono stati 8 anni meravigliosi con il Team Sunweb e non sarei arrivato dove sono senza di loro. Grazie per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. "

Dumoulin ha anche spiegato di aver maturato la sua decisione quest'estate, nel bel mezzo della stagione più complicata della sua carriera. "C'è sempre stato interesse da parte di altre squadre, è normale, ma per l'ambiente che c'era qui non ho mai voluto parlare con nessuno. Dopo la delusione per aver dovuto saltare il Tour ed essermi trovato seduto a casa, ho cominciato a considerare che un nuovo ambiente potesse essere stimolante. In questa fase della mia carriera ho ritenuto fosse giusto ascoltare nuove proposte".

Tom Dumoulin vince il Giro 2017Getty Images

Il futuro del campione di Maastricht ha già dei colori nitidi e sono quelli gialloneri del Team Jumbo Visma. Da tempo si parlava di un suo approdo alla squadra olandese e ora l'affare è fatto. Dumoulin si troverà in uno squadrone potenzialmente formidabile in ottica Grandi Giri, coi capitani come Primoz Roglic e Steven Kruijswijk e gregari di lusso come George Bennett, Robert Gesink e Laurens De Plus. Insomma, una nuova armata del ciclismo che dopo i fasti delle volate nell'ultimo Tour de France, potrà essere lo spauracchio per la classifica generale nelle corse da tre settimane. Ineos avvisata.