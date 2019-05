Valerio Conti: "Terrò la maglia fino a quando le gambe e il cuore non diranno basta"

L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. Nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34″ dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato lui stesso dopo il traguardo, ha preferito non correre troppi rischi. Se poi consideriamo che Simon Yates ha preso 3’11” e Miguel Angel Lopez 3’45”, ci rendiamo conto di quanto poteva essere dura questa prova contro il tempo.

" Ho gestito al meglio una situazione complicata, non dico senza dare il massimo, ma ho cercato di gestirla perché sapevo di avere un distacco notevole. Dalla macchina mi davano i tempi di chi era pericoloso per me, quindi ero tranquillo e concentrato. Avevo delle pressioni, ma penso di averle gestite bene. Non ho sbagliato nessuna curva e non ho preso rischi. Oltrettutto, nel finale non ci vedevo, quindi ho voluto gestirla così. "

Salvo imprevisti, Conti potrà quindi mantenere il simbolo del primato fino ai tapponi alpini.

" Finché gambe e cuore non mi diranno basta, non mi arrendo. Non voglio darmi una scadenza per la maglia. Ogni giorno è una soddisfazione in più per me e per la squadra. So che devo lottare tutti i giorni, ma intanto domani mi godo appieno il giorno di riposo in maglia rosa. "

Questo è il motivo di quel sorriso all'arrivo sotto una pioggia incessante, che era stampato in faccia a Valerio Conti, nonostante il 38esimo posto raggiunto.

" Il mio obiettivo era conservare la Maglia Rosa, sono molto contento del risultato. Pensavo che solo Carboni avrebbe potuto predermi la Maglia. Alla fine Roglic ha fatto una grande prova e ha recuperato tanto: è un grande corridore. (LaPresse) "

Guardando la classifica attuale il portacolori della UAE-Team Emirates potrebbe però fare un pensiero anche ad un buon piazzamento finale. Infatti Conti è un corridore che in salita va forte, come dimostrato più volte e recentemente anche al Giro di Turchia, chiuso al secondo posto. Certamente sulle salite più dure potrebbe perdere diverso terreno dai principali uomini di classifica, ma pensare ad una top 10 non è utopia, considerando un vantaggio superiore ai 5’ su corridori come Richard Carapaz, Ilnur Zakarin e Pavel Sivakov.