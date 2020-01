Valverde: "Nel 2020 Olimpiadi obiettivo principale, no al Tour"

Con la stagione di ciclismo alle porte, Alejandro Valverde ha le idee chiare per il suo 2020. "I Giochi sono l'obiettivo principale, ma ce ne saranno anche altri - ha dichiarato il fuoriclasse spagnolo in un'intervista a 'Marca' - Anche il Mondiale sarà un appuntamento importante, ma pe ora mi concentro sull'Olimpiade. Voglio arrivare a Tokyo nelle migliori condizioni possibile. E' l'ultima grande sfida che mi manca". Anche per questo motivo il corridore della Movistar non prenderà parte al Tour de France, che finisce poco prima della prova in linea a cinque cerchi. "Questa è l'idea, è molto complicato partecipare ai Giochi al 100% se si gareggia al massimo fino alla fine in Francia - ha ammesso - Perciò, a meno di sorprese, questo è il piano e penso sia la decisione migliore. La Vuelta? Torneremo affaticati dal Giappone e avremo bisogno di un po' di tempo per adattarci. Probabilmente non sarò nella mia forma migliore, ma servirà a preparare il Mondiale".