Valverde sul rinvio dei Giochi: "Andrò alle Olimpiadi anche nel 2021"

Con un video postato sui social dalla Movistar, Alejandro Valverde allontana l’idea del ritiro nonostante il rinvio, non oltre l’estate del 2021, delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spagnolo, che compirà 40 anni tra un mese esatto, vorrebbe presentarsi comunque al via della prova in linea olimpica.

Queste le parole di Alejandro Valverde riportate dall’ANSA, con l’iberico che vuole esserci a tutti i costi:

" Se le Olimpiadi si terranno nell’estate del 2021, se tutto va bene e io sono ancora in buona forma, andrò, anche se avrò 41 anni e tutto sarà ovviamente più complicato. Se sarò scelto dal ct andrò lì per dare il massimo. "

roberto.santangelo@oasport.it