Vandalizzato il monumento dedicato a Marco Pantani: foto rimossa e scritta ingiuriosa

Al peggio non c'è mai fine: il monumento dedicato a Marco Pantani situato sulla storica salita di Montevecchio è stato sfregiato da alcuni vandali.

Sul monumento posto sulla famosa salita dove il corridore era solito allenarsi è apparsa una scritta ingiuriosa fatta con lo spray. Inoltre l'immagine che ritraeva il campione in maglia rosa è stata asportata dalla sua sede.

La salita, nei pressi di Borello, è inserita nel percorso della granfondo di Cervia - Via del Sale e della granfondo Marco Pantani, e il monumento è un punto di riferimento per tanti cicloamatori e di cicloturisti, italiani e stranieri, che si mettono in posa davanti ad esso per portare con loro un ricordo indimenticabile dell'amato campione.

Ora non potranno più farlo, almeno finché non sarà riparato.