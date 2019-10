Verso il Giro di Lombardia: Primoz Roglic riparte dal San Luca alla conquista dell'Italia

Vincitore dell'UAE Tour e della Tirreno-Adriatico a marzo, del Tour di Romandia a maggio, della Vuelta di Spagna a settembre e del Giro dell'Emilia lo scorso sabato: appurati i rovesci di Alaphilippe dopo una sontuosa campagna d'Italia e il sogno giallo del Tour de France, Primoz Roglic è il corridore che più d'ogni altro ha mostrato costanza di rendimento nel corso della stagione. Vero che non ha vinto dove s'è presentato coi favori dei pronostici, dal Giro d'Italia alla crono mondiale, però quest'anno del corridore sloveno è stato semplicemente grandioso. Non bastasse - alla vigilia del Trittico d'autunno, con la malinconia che si porta dietro la settimana classica del ciclismo italiano - Roglic è tra i protagonisti annunciati, che sono i migliori scalatori al mondo, del giro di Lombardia.

Primoz Roglic, lo sloveno volante

Sloveno trasformista, ex-atleta nordico, ottimo cronoman, grande scalatore, tenace attaccante. Era un saltatore con gli sci nel paese di Primoz Peterka e Peter Prevc (vincitori sloveni del Quattro Trampolini), campione del mondo juniores nel 2007. Professionista invece sui pedali dal 2013, Primoz è salito in bici a 24 anni e del salto con gli sci ha applicato su due ruote le regole dell'aerodinamica: quando la solitudine dei numeri primi fonde la tecnica di ogni corridore con la sezione residua della resistenza. Nella sua breve carriera, abbiamo perso il conto dei suoi attacchi dimenticandoci di certe cadute per distrazioni... Che Roglic (trent’anni il 29 ottobre) non ha più. Lui che ha infiammato la corsa in salita ed è diventato un grande scalatore, come di slancio prima del grande salto, infine planando in discesa. Roglic ha vinto 34 corse di cui 12 in stagione, dall’UAE Tour alla tripletta del Romandia, più la classifica generale della Tirreno-Adriatico e il primo grande giro in maglia rossa alla Vuelta di Spagna. Il suo capolavoro l’ha segnato sul Galibier quando, due ani fa, vinse il tappone del Tour de France in fuga solitaria.

Primoz Roglic festeggia in maglia rossa, sul traguardo di Madrid, la vittoria della Vuelta di Spagna 2019. Getty Images

Azione della settimana: Roglic concede il bis sul San Luca

La fiamma rossa del Giro dell'Emilia è un mezzo deja-vu per Primoz Roglic, che a cinque mesi dal prologo del Giro d'Italia vince ancora a San Luca. A maggio fu a cronometro con tanto di maglia rosa, sabato scattando negli ultimi mille metri con una progressione letale a Michael Woods, Sergio Higuita, Bauke Mollema e un attaccante puro come Alejandro Valverde.

Video - Che numero di Roglic! Lo sloveno stacca tutti e vince il Giro dell'Emilia in solitaria 02:28

Foto della settimana: la nuova maglia iridarta

Ci farà ancora un po' male ma... Queste sono le prime immagini di Mads Pedersen campione del mondo in maglia iridata, su bici iridata.

Dato della settimana: la Milano-Torino è Decana

La classica più antica del ciclismo, disputata per la prima volta nel 1876, festeggia i suoi cento anni sul traguardo di Superga: la Milano-Torino sarà un perfetto banco di prova del Giro di Lombardia, come nella scorsa edizione vinta da Thibaut Pinot poi campione della Classica Monumento... Ma ve lo ricordate il rocambolesco arrivo di Superga? Nessun dubbio per Lopez e Gaudu.