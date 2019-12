Vincenzo Nibali in pista in Olanda con la Trek Segafredo

Vincenzo Nibali farà domani dei test in pista: lo scrive “La Gazzetta dello Sport” in edicola stamane. Lo “Squalo” sarà in Olanda per testare i nuovi materiali che avrà a disposizione dopo il passaggio alla Trek Segafredo, ma nel velodromo di Apeldoorn il messinese studierà anche la propria posizione in bici.

Il siciliano non è solito compiere questi test in pista: come sottolinea la “Rosea” soltanto in un paio di occasioni in passato Nibali aveva affrontato questi test in pista, ma sempre nel velodromo di Montichiari. I precedenti sono piuttosto datati: nel 2010 con la Liquigas e nel 2013 con l’Astana. Non andò invece in pista con la Bahrain Merida.

