Vincenzo Nibali mette all’asta la bici “del pavè” del trionfale Tour 2014: aiuto per il coronavirus

Vincenzo Nibali ha scritto una pagina memorabile del ciclismo italiano in occasione della quinta tappa del Tour de France 2014, quando fu semplicemente splendido su alcuni tratti di pavé simbolo della Parigi-Roubaix: in quell’occasione lo Squalo, già in maglia gialla, inflisse distacchi pesanti a tutti i suoi avversari e iniziò l’emozionante cavalcata che culminò con la conquista di quella Grande Boucle.

Video - "Alza le braccia al cielo Vincenzo"! Nibali vince in solitaria sul Val Thorens, a Bernal il Tour 01:42

Il siciliano divorò quelle pietre in sella alla sua bicicletta modello S-Works Roubaix prodotta da Specialized e ora, d’accordo con la nota azienda, ha deciso di mettere all’asta quel mezzo: l’intero ricavato verrà devoluto alla Protezione Civile per sostenerla nella battaglia contro il coronavirus. Base d’asta di 3000 euro, si incomincerà lunedì 6 aprile e si andrà avanti fino a mercoledì 15 aprile (ore 20.00). Si tratta di un vero e proprio cimelio che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati dei pedali e ai fan di Vincenzo Nibali.