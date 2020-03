Vincenzo Nibali professore universitario per un giorno: lezione online sull’antidoping

Vincenzo Nibali diventa professore universitario per un giorno. Il siciliano, lunedì 30 marzo, sarà in collegamento video con l’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia, diretto dal professor Saverio Fortunato, per un lezione online sui test antidoping. Un argomento molto importante e una situazione con la quale i ciclisti si confrontano abbastanza di frequente, per non dire quotidianamente.

La lezione verterà sull’art. 586 bis del codice penale. Nello specifico si tratta dell’articolo che si riferisce all’utilizzo o alla somministrazione di farmaci o altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche di professionisti (in questo caso ciclisti).

Una bella iniziativa e soprattutto una grande opportunità per gli studenti dell’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia che avranno la possibilità di confrontarsi con un grande campione. Nibali è uno dei ciclisti più importanti al mondo e la sua esperienza potrà essere molto utile anche nelle vesti di professore universitario.