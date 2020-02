Vinokourov: "Voci assurde quelle su Jakob Fuglsang"

Giornate davvero dure per quanto riguarda l’Astana e, in particolare, due dei corridori più rappresentativi come Jakob Fuglsang ed Alexey Lutsenko. I due sono stati infatti accusati di aver avuto rapporti con il dottor Ferrari, ed ora sono costretti a difendersi. Ad intervenire in giornata, come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, è il padron della squadra kazaka: Alexandre Vinokourov.

Le sue dichiarazioni: "Sono davvero voci assurde. Tutto questo non ha senso. Non siamo mai stati contattati dalla CADF e sicuramente vogliamo collaborare con loro nella speranza di far venire fuori la verità."

Prosegue: "Dicono che Ferrari avrebbe incontrato la squadra alla Volta a Catalunya 2019. Ma Fuglsang e Lutsenko a quella corsa non hanno neanche partecipato. Ma poi, potete credere che Michele Ferrari possa farsi vedere a una corsa come quella senza essere notato? Sarebbe riconosciuto da chiunque. Dormiamo tutti negli stessi alberghi. E inoltre, perché mai dovrebbe presentarsi a una corsa se i corridori citati non sono nemmeno alla partenza" .