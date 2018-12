Viviani, Nibali, Valverde, Bernal: gli Oscar 2018 ai protagonisti di un anno di grande ciclismo

La stella: Alejandro Valverde

Potrebbe tranquillamente finire anche nella categoria "veterano infinito", ma il suo 2018 è qualcosa di più: prima dell'apoteosi arcobaleno a Innsbruck a 38 anni, coronamento di una carriera intera, vince altre 13 volte. Le sue vittorie fanno più del 50% della Movistar tutta in stagione. Il grave infortunio a Dusseldorf nel prologo del Tour 2017 rischiava di porre fine alla sua carriera: si è ribellato, è tornato e ha vinto alla sua maniera. Il ciclismo gli doveva un Mondiale, lui se l'è preso probabilmente all'ultima occasione della carriera.

Video - Alejandro Valverde campione del mondo! L'azione vincente dell'infinito campione spagnolo 01:37

La sorpresa: Egan Bernal

Il suo Tour de France è l'espressione massima del corridore che si appresta a diventare: intelligente, generoso, clamorosamente forte in salita e solido su ogni terreno. La sorpresa non è l'aver scoperto Egan Bernal, che già in maglia Androni aveva dato prova di tutto il suo talento, quanto più averlo visto competitivo ai livelli più alti a 21 anni (è un classe 1997!). Ha tutto per diventare un grandissimo e, potenzialmente, dominare anche sulle tre settimane. Sa vincere, come accaduto al Tour of California, e non teme i galloni da capitano. Il fututo è tutto da mangiare, ora: l'impressione è che ci farà parecchio divertire già dal prossimo Giro d'Italia.

Video - Egan Bernal fa il vuoto in salita nella penultima tappa e si aggiudica il Giro della California 02:21

Il giovane: Remco Evenepoel

Sono probabilmente pochi i corridori che, all'età di soli 18 anni, hanno avuto tutta questa aspettativa e questo clamore mediatico da gestire. La sua precocità è più unica che rara, il suo strapotere fisico e mentale per la categoria (Juniores) si è palesato in ogni forma ai Mondiali di Innsbruck, che ha dominato tanto a cronometro quanto su strada, rendendosi protagonista di una rimonta da one-man-show. Ora la Quick-Step, ora i professionisti, ora viene il bello: speriamo non paghi esageratamente lo scotto del doppio salto di categoria, anche se non sarebbe il primo.

Video - Remco Evenepoel è imbattibile: cade, recupera 2’ ed è Campione del Mondo! L'azzurro Fancellu è terzo 02:09

La delusione: Fabio Aru

Non servono nemmeno troppe parole per descrivere il 2018 del Cavaliere dei quattro mori. Il cambio di maglia dall'Astana alla UAE Team Emirates non paga i dividendi sperati e Fabio si trova a rincorrere le ruote degli avversari fin dal Tour of Alps: al Giro soffre e si ritira, alla Vuelta cerca uno scatto d'orgoglio ma non cambia l'antifona. Il miglior risultato è il quarto posto nella Foligno-Sassonetto alla Tirreno-Adriatico, mai una vittoria e mai tra i primi tre. Un anno troppo brutto per essere vero, e proprio per questo la speranza è che sia stato solo un incidente di percorso. Perché in caso contrario sarebbe lecito preoccuparsi.

Video - Fabio Aru in lacrime per il dolore: caduta bruttissima, tuta strappata e tanto sangue 01:18

L'italiano: Elia Viviani

L'uomo più vincente del 2018 con 18 timbri sul libretto delle vittorie: dal Dubai Tour alla Vuelta, vince ovunque e batte qualsiasi avversario, da Kittel a Sagan passando per Groenewegen, Cavendish, Greipel, Bennett e tutti gli altri. La Quick-Step rigenera un velocista che sembrava perso nei tatticismi e nelle priorità del Team Sky: a 29 anni Elia trova la miglior annata della carriera e si laurea anche campione italiano a Darfo Boario. E rilancia per il 2019 con tre sogni: Sanremo, la rivincita alla Gent-Wevelgem e Mondiale, ne riparliamo tra un anno ma la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un ragazzo rinato, nella testa e nelle gambe.

Video - Elia Viviani si racconta: "Tra Tour de France e Milano-Sanremo, nel 2019 sogno la vittoria Mondiale" 20:53

Veterano infinito: Alan Marangoni

Anche questa categoria spetterebbe di diritto ad Alejandro Valverde, ma Alan Marangoni merita un'eccezione: sconosciuto ai più, questo stoico gregario di corridori come Ivan Basso e Vincenzo Nibali, a novembre ha detto addio al ciclismo lontano dai riflettori dopo 11 anni di onorato professionismo. Un mese di ritiro solitario in Giappone prima di chiudere al Tour de Okinawa: ultima corsa della carriera, prima vittoria di sempre a 34 anni. Non è mai troppo tardi per togliersi delle soddisfazioni.

Il momento più emozionante: la Milano-Sanremo di Nibali

L'ultimo italiano a vincerla fu Pozzato nel 2006, l'ultimo scalatore a riuscirci Jalabert nel 1995. Dati che non bastano a delineare i confini dell'impresa di Nibali nella Classicissima: rasoiata sul Poggio, testa a testa con il cuore in gola con il gruppo nei chilometri finali verso via Roma. Lo Squalo vince dove per uno con le sua caratteristiche sembrava impossibile farlo. Se vi chiedessero di descrivere un campione, vi sarebbero sufficienti due parole per rispondere: la prima è Vincenzo, la seconda Nibali. Purtroppo, per responsabilità poco imputabili a lui (vedi caduta sull'Alpe d'Huez e brutto infortunio) il conto dei suoi successi nel 2018 si ferma lì, a uno, ma il finale in crescendo al Lombardia lascia il dolce gusto dell'attesa per il 2019.

