Vuelta a Madrid: Niccolò Bonifazio vince la prima tappa allo sprint

Niccolò Bonifazio ha vinto la prima tappa della Vuelta a Madrid 2019, il ciclista della Total-Direct Energie ha conquistato il quinto successo stagionale dopo essersi messo in luce a gennaio alla Tropicale Amissa Bongo. Oggi il nostro portacolori ha avuto la meglio allo sprint in quel di Aranjuez al termine di una frazione particolarmente movimentata. La volata di Bonifazio è stata encomiabile ed è riuscito a battere Enrique Sanz (Euskadi-Murias) e Daniel Russo (Arkéa-Samsic) indossando ovviamente la maglia di leader della classifica generale di questa piccola corsa a tappe che si disputa in contemporanea con l’inizio del Giro d’Italia.