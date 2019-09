Si chiude la Vuelta e si chiude la stagione dei Grandi Giri. Primoz Roglic può finalmente salire sul gradino più alto del podio, con lo sloveno che conquista così il suo primo Grande Giro in carriera ad un mese dal compiere 30 anni. Il corridore della Jumbo Visma non si vuole fermare e dopo il 4° posto al Tour de France 2018 e il 3° posto del Giro 2019, vuole continuare a vincere nonostante l’arrivo in squadra di Dumoulin (chi sarà ora il capitano?). A completare il podio un inossidabile Valverde e la gioventù di Pogacar che è il vincitore morale di questa Vuelta con tre tappe conquistate, una più bella dell’altra, oltre alla maglia bianca. A ‘festeggiare’ anche Bouchard che fa sua la maglia a pois, la Movistar che vince la classifica a squadre e - a sorpresa - Miguel Ángel López che viene nominato il più combattivo della corsa spagnola. Bravo poi a Jakobsen per la vittoria di Madrid, con l’olandese che batte Sam Bennett sulla linea del traguardo portando in dote il 62esimo successo per la Quick Step in stagione.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 83h07'31'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'16'' 3. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +2'38'' 4. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'29'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'31'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'16'' 7. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +9'47'' 8. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +12'54'' 9. Marc SOLER (Movistar) +22'10'' 10. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +22'17''

Video - Jakobsen si prende Madrid, Roglic la Vuelta 2019: “Godiamocelo, è un fuoriclasse" 01:45

Rubio e Daniel Martinez in fuga, la Quick Step controlla

Primi km di tappa a bassa velocità, c’è spazio per qualche foto e per un po’ di festa per i corridori ma non ci sono brindisi con la Jumbo Visma che rimanda lo champagne al podio di Madrid. Solo all’inizio del circuito cittadino comincia la corsa versa, con diverse azioni in fuga. Partono all’attacco Diego Rubio (Burgos-BH) e Daniel Martinez (Education First), ma dietro c’è implacabile la Deceuninck-Quick Step di Fabio Jakobsen a fare l’andatura. I due non superano i 25’’ di vantaggio, dietro anche la Bora Hansgrohe di Bennett e la FDJ di Sarreau a collaborare.

Che duello tra Jakobsen e Bennett, questa volta vince l’olandese

I fuggitivi sono stati ripresi a 7 km dall’arrivo e da lì parte la lotta per le posizioni, con un grande lavoro di Majka per Sam Bennett. C’è il trenino della Quick Step, c’è anche quello della FDJ per Sarreau e Valerio Conti per Fernando Gaviria. Ai -2 si sgancia Rémi Cavagna, poi Stybar e Richeze per Jakobsen, Bennett prova ad anticiparlo ma l’olandese ha un colpo di reni e riesce a conquistare la sua seconda tappa a questa Vuelta, la quinta per la Quick Step. Si piazza poi Sajnok, Aberasturi e Boasson Hagen, male invece Degenkolb (12°) e Gaviria (14°).

Video - Roglic può finalmente festeggiare: lo sloveno alza il trofeo a Madrid con Pogacar e Valverde 00:32

Video - Contador: "Roglic sconosciuto? Direi di no dopo i piazzamenti a Tour e Giro d'Italia. Che crescita" 00:59

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Fabio JAKOBSEN (Deceuninck-Quick Step) 2h48'20'' 2. Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) st 3. Szymon SAJNOK (CCC Team) st 4. Jon ABERASTURI (Caja Rural) st 5. Edvald BOASSON HAGEN (Dimension Data) st 6. Edward THEUNS (Trek Segafredo) st 7. Tosh VAN DER SANDE (Lotto Soudal) st 8. Clément VENTURINI (AG2R) st 9. Marc SARREAU (Groupama-FDJ) st 10. Dion SMITH (Mitchelton Scott) st

Video - Sam Bennett:"Mi sono mosso troppo tardi e ha vinto Jakobsen" 01:13

Video - Jakobsen dopo la vittoria: "Il team è stato semplicemente perfetto, sono felicissimo" 00:18

