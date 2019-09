Carapaz lascia la Movistar e approda alla Ineos di Froome e Bernal, Quintana va all'Arkea

Durante la Vuelta, ecco la notizia bomba. Richard Carapaz, il corridore che ha vinto il Giro d’Italia 2019, ha ufficializzato il suo passaggio al Team Ineos per le prossime tre stagioni. La squadra britannica inserisce nel proprio roster un altro big che può ambire alla vittoria di un Grande Giro dopo Froome (7 Grandi Giri vinti), Geraint Thomas (vincitore del Tour 2018) e Egan Bernal (vincitore del Tour 2019).

Termina quindi la sua parentesi con la Movistar, comunque, con un ottimo Giro d’Italia vinto davanti a Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. Sarebbe partito come favorito alla Vuelta, ma si è infortunato alla spalla concorrendo in una corsa esibizione senza il permesso del suo team. Segnali che Carapaz era ormai ai saluti finali...

Nella stessa giornata è arrivata l’ufficialità del passaggio di Nairo Quintana all’Arkéa-Samsic (ancora da definire la possibile fusione con la Katusha Alpecin) per le prossime tre stagioni. Altra uscita importante per la Movistar, con il colombiano che ha conquistato con il team spagnolo il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta 2016. L’Arkéa mette sotto contratto anche Winner Anacona, anche lui in arrivo dalla Movistar, l’italiano Diego Rosa in arrivo dal Team Ineos e Dayer Quintana, fratello di Nairo.