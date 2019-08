Clamoroso alla Vuelta! Aru e Roglic a terra a causa del malfunzionamento di un tubo di irrigazione

Ha dell'incredibile l'epilogo della prima giornata della Vuelta, con la cronosquadre di Torrevieja vinta dall'Astana. Non per le prestazioni viste durante i 13,4 km del percorso, ma per le diverse cadute che si sono registrate fino al traguardo. A 'pagare' sono state la Jumbo Visma, la grande favorita della prima tappa, e l'UAE Emirates Team, finite per terra a causa dell'asfalto bagnato. Roglic è compagni, infatti, hanno perso 40'' da Miguel Ángel López che è il primo della classifica generale, Fabio Aru è finito addirittura a 1'07'' dalla vetta.

Video - Strada bagnata e la Jumbo Visma finisce a terra: comincia in salita la Vuelta di Roglic 00:57

Il perché dell'asfalto bagnato? Il motivo è davvero tragicomico. Un abitante della zona ha deciso di innaffiare il proprio giardino proprio durante il tardo pomeriggio, quando la cronosquadre stava per cominciare. Un tubo dell'impianto d'irrigazione, però, era malfunzionante e l'acqua è finita nel tratto in discesa fino alla curva incriminata che ha visto poi le diverse cadute. Impossibile asciugare quella pozzanghera con Jumbo Visma e UAE Emirates che sono finite inevitabilmente per terra.