Da Fabio Aru a Davide Formolo: tutti i 13 italiani alla Vuelta e le loro ambizioni

Mancano pochissimi giorni alla partenza della Vuelta con 13 corridori italiani al via. Non abbiamo un velocista, ma c'è comunque tanta carne al fuoco per la corsa spagnola. Da Fabio Aru a Davide Formolo a caccia di una posizione prestigiosa nella classifica generale, a Valerio Conti, Brambilla e Battaglin che proveranno a vincere delle tappe. Chi sarà l'italiano su cui puntare?

Aru e Formolo per la classifica generale

Da Torrevieja scatterà la 74esima edizione della Vuelta con diversi corridori che lotteranno per la maglia roja. Molti sono già stati protagonisti al Giro d'Italia e sarà difficile interpretare sin da subito chi avrà più chance tra un Quintana o un Roglic per la vittoria finale. Per la GC avremo anche due italiani: Fabio Aru e Davide Formolo. Il sardo ha avuto buone risposte dal Tour de France e il 14° posto finale l'ha rinfrancato, potendo ancora stare vicino ai big della classifica. Le ambizioni alla Vuelta sono totalmente diverse per il corridore dell'UAE che proverà a lottare per una top 5 prestigiosissima. Ricordiamoci sempre da dove è partito in questa stagione... Spazio anche per Davide Formolo che, come successo al Giro, dovrà dividersi la leadership con Majka. Formolo però dovrà far brillare la maglia tricolore di campione nazionale italiano conquistata a Compiano. Al Giro è arrivato 15°, questa volta punta ad entrare nella top 10 e provare a vincere qualche tappa di alta salita. Peccato invece che non ci sia Domenico Pozzovivo, che a questa Vuelta sarebbe stato il capitano della Bahrain Merida.

Battaglin per le tappe, Brambilla per la classifica scalatori

Tra gli italiani più forti troviamo ovviamente Enrico Battaglin. Il corridore della Katusha Alpecin avrà semaforo verde dal suo team, considerando che per la classifica generale c'è il solo Dani Navarro che sa sbrigarsela da solo (lo spagnolo non ha comunque grandissimi ambizioni). Al contrario, Battaglin proverà ad entrare in diverse fughe e per poi esplodere il suo talento in quelle corse che hanno molto di comune alle classiche. Chi vedremo, sicuramente, in fuga sarà anche Gianluca Brambilla. Difficile che il corridore della Trek Segafredo pensi alla generale, anzi avrà modo di pensare maggiormente alla classifica scalatori proprio grazie a qualche fuga ben piazzata. Sia Battaglin che Brambilla potranno essere determinanti per 'svezzare' due giovani della propria squadra: in Katusha c'è infatti Matteo Fabbri alla sua prima partecipazione in un Grande Giro, nella Trek c'è invece Jacopo Mosca che dopo il Giro 2018 prova l'avventura in Spagna.

Tutti i 13 italiani in corsa

Corridore Partecipazioni alla Vuelta Vittorie alla Vuelta Dario CATALDO (Astana) 8 1 Manuele BOARO (Astana) 2 0 Davide FORMOLO (Bora) 2 0 Eros CAPECCHI (Quick Step) 5 0 Enrico BATTAGLIN (Katusha) 1 0 Matteo FABBRO (Katusha) 0 0 Salvatore PUCCIO (Ineos) 5 0 Gianluca BRAMBILLA (Trek) 4 1 Jacopo MOSCA (Trek) 0 0 Fabio ARU (UAE) 4 3 Valerio CONTI (UAE) 4 1 Marco MARCATO (UAE) 1 0 Oliviero TROIA (UAE) 0 0

Enrico Battaglin esulta dopo la conquista della tappa di Santa Ninfa vinta al Giro 101Getty Images

Cataldo gregario in salita, Valerio Conti può conquistare la maglia roja?

Troviamo poi Davide Cataldo e Manuele Boaro al servizio della coppia Fuglsang-Miguel Ángel López, con l'Astana pronta a far saltare il banco alla Vuelta. Eros Capecchi torna nel treno della Quick Step dopo il Giro d'Italia, mentre Marco Marcato sarà utile per tirare le volate a Fernando Gaviria, desideroso di successi dopo un periodo non facilissimo. Nella UAE troviamo anche Oliviero Troia e Valerio Conti che potrà provare qualche guizzo in fuga, dopo la maglia rosa indossata per 6 giorni al Giro d'Italia. Ultimo, ma non ultimo in ordine d'importanza, Salvatore Puccio che torna a fare il gregario di lusso per il Team Ineos dopo il Giro. In questo caso, però, non si sa ancora chi sarà il capitano del team britannico dopo le ultime convocazioni.

Valerio Conti - stage 11 Giro d'Italia 2019 - Getty ImagesGetty Images

La Vuelta 2019 in tv

La Vuelta di Spagna 2019 sarà trasmessa in DIRETTA tutti i giorni su Eurosport 1 a partire dalle 14:00 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La corsa spagnola sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità.