Da Fabio Aru a Valverde: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati della Vuelta 2019

Dopo due settimane di corsa sono rimasti in 159 corridori tra quelli non partiti e coloro che hanno abbandonato la corsa. Chi riuscirà ad arrivare fino a Madrid?

Tutti i corridori che hanno abbandonato la corsa

-3a tappa: Mickaël DELAGE (Groupama-FDJ) ha abbandonato la corsa,

-4a tappa: Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) ha abbandonato la corsa,

-5a tappa: Gregor MÜHLBERGER (Bora Hansgrohe) ha abbandonato la corsa,

-6a tappa: Víctor DE LA PARTE (CCC Team) ha abbandonato la corsa,

-6a tappa: Rigoberto URAN (Education First) ha abbandonato la corsa,

-6a tappa: Hugh CARTHY (Education First) ha abbandonato la corsa,

-6a tappa: Nicolas ROCHE (Sunweb) ha abbandonato la corsa,

-7a tappa: Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) non partito,

-7a tappa: Tejay VAN GARDEREN (Education First) ha abbandonato la corsa,

-9a tappa: Phil BAUHAUS (Bahrain Merida) ha abbandonato la corsa,

-12a tappa: Benjamin THOMAS (Groupama-FDJ) non partito,

-13a tappa: Fabio ARU (UAE Emirates) non partito,

-14a tappa: Domingos GONÇALVES (Caja Rural) non partito,

-15a tappa: Luka MEZGEC (Mitchelton Scott) non partito

-15 tappa: Patrick BEVIN (CCC Team) non partito

-15a tappa: Brian VAN GOETHEM (Lotto Soudal) ha abbandonato la corsa

-15a tappa: Jesper HANSEN (Cofidis) ha abbandonato la corsa

Video - Kruijswijk: "Il ginocchio fa male, inutile continuare la Vuelta. Roglic vincerà senza di me" 01:14

La startlist completa

Movistar

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 1 Alejandro VALVERDE (Spagna) 12 2 Jorge ARCAS (Spagna) 0 3 José Joaquín ROJAS (Spagna) 0 4 Imanol ERVITI (Spagna) 2 5 Nélson OLIVEIRA (Portogallo) 1 6 Antonio PEDRERO (Spagna) 0 7 Nairo QUINTANA (Colombia) 1 8 Marc SOLER (Spagna) 0

Manca il vincitore dell'edizione 2018 della Vuelta e l'organizzazione di corsa ha quindi deciso di assegnare il numerino 1 alla Movistar, la squadra del campione del mondo in carica Alejandro Valverde. Per il murciano è la 13esima partecipazione nella corsa spagnola, corsa che ha vinto una volta in carriera (2009). Con l'infortunio dell'ultimo momento di Carapaz (sostituito da Rojas) che sognava la doppietta Giro+Vuelta, spazio quindi a Nairo Quintana al suo ultimo Grande Giro in Movistar prima del passaggio all'Arkéa-Samsic.

Video - Nairo Quintana è tornato! Vince la tappa con Izoard e Galibier: rivivi la sua azione 02:22

AG2R

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 11 Pierre LATOUR (Francia) 1 12 François BIDARD (Francia) 0 13 Geoffrey BOUCHARD (Francia) 0 14 Clément CHEVRIER (Francia) 0 15 Silvan DILLIER (Svizzera) 0 16 Dorian GODON (Francia) 0 17 Quentin JAUREGUI (Francia) 0 18 Clément VENTURINI (Francia) 0

Con Romain Bardet che ha chiuso la stagione in maniera anticipata dopo la conquista della maglia a pois al Tour, l'AG2R arriva senza troppe ambizioni alla Vuelta di questa stagione. Occhio però a Pierre Latour che in salita vorrà farsi notare e a Venturini che cercherà qualche acuto in volata.

Video - Venturini come Viviani: declassato! Vittoria assegnata a Groenewegen alla Dunkerque 01:40

Astana

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 21 Miguel Ángel LÓPEZ (Colombia) 2 22 Manuele BOARO (Italia) 0 23 Dario CATALDO (Italia) 1 24 Omar FRAILE (Spagna) 0 25 Jakob FUGLSANG (Danimarca) 0 26 Gorka IZAGIRRE (Spagna) 0 27 Ion IZAGIRRE (Spagna) 0 28 Luis León SÁNCHEZ (Spagna) 0

Formazione di qualità ed esperienza per il Team Astana che si presenta però con il dilemma del capitano avendo in squadra sia Miguel Ángel López che Fuglsang in lotta per la classifica generale. Il leader dovrebbe essere comunque il colombiano, in attesa del definitivo salto di qualità. A completare il roster c'è la coppia di italiani Boaro-Cataldo, i fratelli Izagirre, Fraile a caccia di salite e l'esperto Luis León Sánchez.

Video - Follia Miguel Angel Lopez: un tifoso lo fa cadere, lui lo prende a pugni a bordostrada 00:41

Bahrain Merida

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 31 Mark PADUN (Ucraina) 0 32 Yukiya ARASHIRO (Giappone) 0 33 Phil BAUHAUS (Germania) 0 34 Heinrich HAUSSLER (Australia) 1 35 Domen NOVAK (Slovenia) 0 36 Hermann PERNSTEINER (Austria) 0 37 Luka PIBERNIK (Slovenia) 0 38 Dylan TEUNS (Belgio) 0

In assenza di Vincenzo Nibali, i gradi di capitano dovevano finire a Domenico Pozzovivo che però è stato vittima di un bruttissimo incidente dove ha riportato le fratture di tibia e perone, della gamba destra e quelle di omero, clavicola e ulna del braccio sinistro. Niente capitano quindi, ma la Bahrain punterà molto su Dylan Teuns, autore di un brillante successo all'ultimo Tour de France nella tappa di La Planche des Belles Filles. Bahrain che vedremo all'opera anche in volata con Phil Bauhaus.

Video - A La Planche des Belles Filles vince Teuns, Ciccone è 2°... Ma prende la maglia gialla! 02:29

Bora Hansgrohe

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 41 Rafal MAJKA (Polonia) 1 42 Shane ARCHBOLD (Nuova Zelanda) 0 43 Sam BENNETT (Irlanda) 0 44 Jempy DRUCKER (Lussemburgo) 1 45 Felix GROSSSCHARTNER (Austria) 0 46 Davide FORMOLO (Italia) 0 47 Gregor MÜHLBERGER (Austria) 0 48 Pawel POLJANSKI (Polonia) 0

Sagan ha deciso di puntare tutto sul Mondiale e non si è presentato alla Vuelta. Spazio quindi a Sam Bennett che sembra molto carico e desideroso di essere uno dei protagonisti della corsa spagnola. Solita leadership condivisa tra Majka e Formolo, come al Giro d'Italia, con il corridore di Negrar che punta però a fare bene anche in ottica successi di tappa per far brillare la sua maglia tricolore di campione nazionale. I due avranno un gregario molto interessante: Gregor Mühlberger, austriaco che si è fatto notare in salita al Tour.

Video - Davide Formolo torna alla vittoria dopo quattro anni e fa sua la settima tappa del Catalunya 01:51

CCC Team

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 51 Víctor DE LA PARTE (Spagna) 0 52 Will BARTA (Stati Uniti) 0 53 Pawel BERNAS (Polonia) 0 54 Patrick BEVIN (Nuova Zelanda) 0 55 Jonas KOCH (Germania) 0 56 Szymon SAJNOK (Polonia) 0 57 Nathan VAN HOOYDONCK (Belgio) 0 58 Francisco José VENTOSO (Spagna) 1

Formazione priva di grandi nomi e di grosse ambizioni, anche se la CCC deve riscattarsi dopo due Grandi Giri all'insegna dell'anonimato. Ci sono comunque due corridori molto esperti come Víctor de la Parte e Francisco Ventoso (un successo alla Vuelta) che metteranno a disposizione la loro esperienza.

Video - Vincenzo Nibali scatta sul Mortirolo e fa il vuoto. Bel gesto di Ventoso che gli cede la borraccia 01:06

Deceuninck-Quick Step

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 61 Philippe GILBERT (Belgio) 5 62 Eros CAPECCHI (Italia) 0 63 Rémi CAVAGNA (Francia) 0 64 Tim DECLERCQ (Belgio) 0 65 Fabio JAKOBSEN (Paesi Bassi) 0 66 James KNOX (Inghilterra) 0 67 Maximiliano RICHEZE (Argentina) 0 68 Zdenek STYBAR (Repubblica Ceca) 1

Quick Step che non si presenta né con la coppia Alaphilippe-Enric Mas, tanto meno con il giovane Remco Evenepoel che vuole fare bene al Mondiale. Il capitano sarà Gilbert, ovviamente a caccia di successi tappa: il belga ne ha conquistati 5 in carriera alla Vuelta. L'ex campione del mondo è alla sua ultima partecipazione in un Grande Giro con la Quick Step, prima del suo passaggio alla Lotto Soudal. Occhio puntati anche sul nostro Eros Capecchi, Jacoksen per le volate e Stybar per le fughe.

Video - "Una volata principesca": Philippe Gilbert batte Politt e fa sua la Roubaix! 02:52

Education First

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 71 Rigoberto URAN (Colombia) 0 72 Hugh CARTHY (Inghilterra) 0 73 Lawson CRADDOCK (Stati Uniti) 0 74 Mitchell DOCKER (Australia) 0 75 Sergio HIGUITA (Colombia) 0 76 Daniel MARTÍNEZ (Colombia) 0 77 Logan OWEN (Stati Uniti) 0 78 Tejay VAN GARDEREN (Stati Uniti) 0

Dopo il 7° posto del Tour de France, Rigoberto Uran vuole riprovarci alla Vuelta con il podio come obiettivo. Il colombiano avrà a sua disposizione Hugh Carthy, van Garderen e Craddock oltre ai due giovani Sergio Higuita e Daniel Martínez che hanno fatto tanto bene nelle loro prime corse.

Video - Uran fa il gesto delle manette come Mourinho, Alaphilippe manda a quel paese la giuria 00:55

Groupama-FDJ

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 81 Marc SARREAU (Francia) 0 82 Bruno ARMIRAIL (Francia) 0 83 Mickäel DELAGE (Francia) 0 84 Kilian FRANKINY (Svizzera) 0 85 Tobias LUDVIGSSON (Svezia) 0 86 Steve MORABITO (Svizzera) 0 87 Romain SEIGLE (Francia) 0 88 Benjamin THOMAS (Francia) 0

Anche la FDJ si presenta senza prime punte, considerando anche l’infortunio di Thibaut Pinot a fine Tour de France. C’è l’esperto Morabito, occhi puntati su Marc Sarreau e Tobias Ludvigsson.

Video - La cronosquadre della Groupama-FDJ: Pinot e compagni si difendono, ottavi a 32'' 02:41

Lotto Soudal

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 91 Thomas DE GENDT (Belgio) 1 92 Sander ARMÉE (Belgio) 1 93 Carl Fredrik HAGEN (Norvegia) 0 94 Tomasz MARCZYNSKI (Polonia) 2 95 Tosh VAN DER SANDE (Belgio) 0 96 Brian VAN GOETHEM (Paesi Bassi) 0 97 Harm VANHOUCKE (Belgio) 0 98 Jelle WALLAYS (Belgio) 1

Nella Lotto Soudal non c'è un vero uomo di classifica: l'obiettivo sarà quello delle vittorie di tappa con Thomas De Gendt che è l'unico corridore a fare tutti i tre Grandi Giri nella stagione 2019.

Video - 200km di fuga e poi la gioia: Thomas De Gendt non ci crede, rivivi la sua vittoria a Saint-Étienne 01:52

Mitchelton Scott

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 101 Esteban CHAVES (Colombia) 2 102 Sam BEWLEY (Nuova Zelanda) 0 103 Tsgabu GRMAY (Etiopia) 0 104 Damien HOWSON (Australia) 0 105 Luka MEZGEC (Slovenia) 0 106 Mikel NIEVE (Spagna) 1 107 Nick SCHULTZ (Australia) 0 108 Dion SMITH (Nuova Zelanda) 0

Dopo un Giro d'Italia comunque positivo, Esteban Chaves ci riprova, questa volta con vista alla classifica generale. In sua compagnia Mikel Nieve, oltre a Luka Mezgec che cercherà il successo di tappa nelle poche frazioni adatte alle volate.

Video - Bellissimo sorriso di Esteban Chaves, scatta e si prende la tappa di San Martino di Castrozza 01:56

Video - Esteban Chaves commovente al traguardo di San Martino: l'abbraccio con mamma e papà 00:38

Team Dimension Data

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 111 Louis MEINTJES (Sud Africa) 0 112 Edvald BOASSON HAGEN (Norvegia) 0 113 Nic DLAMINI (Sud Africa) 0 114 Amanuel GHEBREIGZABHIER (Eritrea) 0 115 Ben KING (Stati Uniti) 2 116 Ben O'CONNOR (Australia) 2 117 Rasmus TILLER (Norvegia) 0 118 Jaco VENTER (Sud Africa) 0

La Dimension Data rispolvera Louis Meintjes, sperando di rivedere il sudafricano ad alti livelli. Negli ultimi anni ha fatto due volte 8° al Tour de France, mentre nella passata stagione ha fatto un pessimo 58° posto proprio alla Vuelta. Da segnalare, ovviamente, Boasson Hagen e Ben King per i successi di tappa.

Video - Il Delfinato si apre nel segno di Boasson-Hagen, sua la prima tappa; Colbrelli 6° 03:02

Team Ineos

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 121 Wout POELS (Paesi Bassi) 0 122 David DE LA CRUZ (Spagna) 1 123 Owain DOULL (Galles) 0 124 Tao GEOGHEGAN HART (Inghilterra) 0 125 Sebastián HENAO (Colombia) 0 126 Vasil KIRYIENKA (Bielorussia) 1 127 Salvatore PUCCIO (Italia) 0 128 Ian STANNARD (Inghilterra) 0

Dopo la clamorosa estromissione di Elissonde, il Team Ineos ha convocato de la Cruz che si spartirà i gradi di capitano insieme a Poels. C'è il nostro Salvatore Puccio, ma attenzione a Tao Geoghegan Hart che avrà semaforo verde per centrare qualche vittoria di tappa.

Video - Van Baarle, Poels, Bernal, Tomas: ma cosa ha combinato il Team Ineos? 02:33

Jumbo-Visma

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 131 Primoz ROGLIC (Slovenia) 0 132 George BENNETT (Nuova Zelanda) 0 133 Robert GESINK (Paesi Bassi) 1 134 Lennard HOFSTEDE (Paesi Bassi) 0 135 Steven KRUIJSWIJK (Paesi Bassi) 0 136 Sepp KUSS (Stati Uniti) 0 137 Tony MARTIN (Germania) 2 138 Neilson POWLESS (Stati Uniti) 0

Primoz Roglic ha una nuova occasione dopo il 3° posto al Giro d'Italia: questa volta ha una squadra di primo piano avendo a sua disposizione George Bennett, Gesink, Kuss e Kruijswijk.

Video - Carapaz, Nibali e Roglic si prendono gli applausi dell'Arena di Verona: ecco il podio del Giro 00:14

Katusha Alpecin

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 141 Daniel NAVARRO (Spagna) 1 142 Enrico BATTAGLIN (Italia) 0 143 Steff CRAS (Belgio) 0 144 Matteo FABBRO (Italia) 0 145 Ruben GUERREIRO (Portogallo) 0 146 Pavel KOCHETKOV (Russia) 0 147 Viacheslav KUZNETSOV (Russia) 0 148 Willie SMIT (Sudafrica) 0

Una Katusha che ha davvero poco da dire in quello che potrebbe essere il suo ultimo Grande Giro prima della chiusura. L'uomo di classifica è Dani Navarro, ma farà fatica a puntare alla top 10: si spera in qualche risultato positivo di Enrico Battaglin e di Matteo Fabbro.

Video - Terza tappa a Schachmann: battuti nel finale Diego Ulissi ed Enrico Battaglin 02:04

Team Sunweb

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 151 Wilco KELDERMAN (Paesi Bassi) 0 152 Nikias ARNDT (Germania) 0 153 Casper PEDERSEN (Danimarca) 0 154 Robert POWER (Australia) 0 155 Nicolas ROCHE (Irlanda) 2 156 Michael STORER (Australia) 0 157 Martijn TUSVELD (Paesi Bassi) 0 158 Max WALSCHEID (Germania) 0

Con l'assenza di Dumoulin, sarà Kelderman a tentare di fare qualcosa di interessante in classifica generale. Spazio poi al solito Roche e a Nikias Arndt per le volate.

Video - La torcida colombiana, la pioggia, la festa di Arndt: il meglio dell'8a tappa vista dall'onboard cam 12:29

Trek Segafredo

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 161 Gianluca BRAMBILLA (Italia) 1 162 John DEGENKOLB (Germania) 10 163 Niklas EG (Danimarca) 0 164 Alex KIRSCH (Lussemburgo) 0 165 Jacopo MOSCA (Italia) 0 166 Kiel REIJNEN (Stati Uniti) 0 167 Peter STETINA (Stati Uniti) 0 168 Edward THEUNS (Belgio) 0

Torna Degenkolb per le volate, poi spazio ai due italiani Gianluca Brambilla e Jacopo Mosca. Occhio al corridore di Bellano che potrà provare a conquistare anche la classifica scalatori.

Video - Brambilla: "Ok la maglia azzurra ma volevo la tappa. Ci siamo guardati troppo" 02:29

UAE Emirates Team

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 171 Fabio ARU (Italia) 2 172 Valerio CONTI (Italia) 1 173 Fernando GAVIRIA (Colombia) 0 174 Sergio HENAO (Colombia) 0 175 Marco MARCATO (Italia) 0 176 Juan Sebastián MOLANO (Colombia) 0 177 Tadej POGACAR (Slovenia) 0 178 Oliviero TROIA (Italia) 0

Dopo il 14° posto del Tour de France, Fabio Aru vuole dare continuità cercando un piazzamento tra i primi 10 alla Vuelta. Con lui ci sono anche Sergio Henao, Valerio Conti e, soprattutto, Tadej Pogacar alla sua prima esperienza in un Grande Giro. Potrebbe essere lo sloveno la sorpresa di questa edizione. C'è anche Fernando Gaviria alla caccia di vittorie di tappa in volata.

Video - Aru: "Voglio tornare ai miei livelli, proverò a dimostrarlo già qua" 02:00

Burgos-BH

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 181 Ángel MADRAZO (Spagna) 0 182 Jetse BOL (Paesi Bassi) 0 183 Óscar CABEDO (Spagna) 0 184 Jorge CUBERO (Spagna) 0 185 Jesús EZQUERRA (Spagna) 0 186 Nuno BICO (Portogallo) 0 187 Diego RUBIO (Spagna) 0 188 Ricardo VILELA (Portogallo) 0

Squadra professional con corridori che vantano però già un po' di esperienza alla Vuelta: Diego Rubio, Ricardo Vilela e Jetse Bol si sono fatti già vedere in diverse edizioni. Ángel Madrazo sarà l'uomo di punta.

Video - Capolavoro di Madrazo a Javalambre! Sua la prima salita, Superman Lopez si riprende la maglia 01:56

Caja Rural

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 191 Sergey CHERNETSKIY (Russia) 0 192 Jon ABERASTURI (Spagna) 0 193 Alexander ARANBURU (Spagna) 0 194 Domingos GONÇALVES (Portogallo) 0 195 Jonathan LASTRA (Spagna) 0 196 Sergio PARDILLA (Spagna) 0 197 Cristian RODRÍGUEZ (Spagna) 0 198 Gonzalo SERRANO (Spagna) 0

Misto tra corridori di esperienza e corridori giovani, con la Caja Rural che proverà ovviamente a farsi vedere nelle tante fughe che partiranno a questa Vuelta. Nessuno ha già vinto nella corsa spagnola: il corridore con più esperienza è senza dubbio il russo Sergey Chernetskiy.

Video - Flecha racconta Jon Aberasturi: "Dal Giappone alla Vuelta, con la Caja Rural per vincere" 02:45

Cofidis

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 201 Jesús HERRADA (Spagna) 0 202 Darwin ATAPUMA (Colombia) 0 203 Nicolas EDET (Francia) 0 204 Jesper HANSEN (Danimarca) 0 205 José HERRADA (Spagna) 0 206 Luis Ángel MATÉ (Spagna) 0 207 Stéphane ROSSETTO (Francia) 0 208 Damien TOUZE (Francia) 0

La Cofidis è la classica squadra delle fughe, ma occhio a Jesús Herrada e ad Atapuma che cercheranno un piazzamento nella top 15 della classifica generale.

Video - Herrada, emozione allo stato puro: trionfa nella sesta tappa e scoppia in lacirme 00:32

Euskadi-Murias

Numero Corridore Vittorie alla Vuelta 211 Óscar RODRÍGUEZ (Spagna) 1 212 Aritz BAGÜES (Spagna) 0 213 Fernando BARCELÓ (Spagna) 0 214 Cyril BARTHE (Francia) 0 215 Mikel BIZKARRA (Spagna) 0 216 Mikel ITURRIA (Spagna) 0 217 Sergio SAMITIER (Spagna) 0 218 Héctor SÁEZ (Spagna) 0

C’è spazio anche per il team basco che proverà a mettersi in mostra con diverse azioni in fuga. La ‘stella’ è Óscar Rodríguez che ha vinto una tappa nella passata edizione della Vuelta con il successo a Valle de Sabero davanti a Majka e Teuns.