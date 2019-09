Da Matteo Trentin a Gilbert, che emozione vincere a 50 km/h. Al belga il nuovo Ruban Jaune

Tappa pazza alla Vuelta. La 17a frazione della corsa spagnola doveva essere una delle ultime occasioni (poche in realtà) per i velocisti, ma i big della classifica se le sono ancora date prima del tappone con 4 GPM di 1a categoria. Il tutto è nato dalla fuga fatta partire dalla Deceuninck-Quick Step, con il team belga che ha attacco in forza con 6 corridori: Gilbert, Capecchi, Declercq, Jakobsen, Knox e Stybar. A seguire la Quick Step c’è stata anche la Sunweb con Kelderman e la Movistar con Quintana, entrambi per tentare la rimonta in classifica. La fuga ha visto quindi 32 corridori all’attacco e dietro la disperata ricerca del gruppo maglia roja di rientrare.

Gilbert ha vinto andando ad una media di 50,63 km/h

La tappa è stata caratterizzate da altissime velocità, anche aiutate dal vento che ha soffiato per tutto il tragitto fino a Guadalajara. A vincere è stato Philippe Gilbert che ha completato i 219,6 km della 17a frazione in 4h20’15’’, con una media di 50,63 km/h. Una media incredibile, considerando il km (era la tappa più lunga di questa edizione della Vuelta) e considerando che siamo in una corsa a tappe dove è difficile tenere una media superiore ai 50 orari.

L’ultimo a farcela fu Matteo Trentin nel 2015

Philippe Gilbert conquista così, oltre alla 2a vittoria personale in questa Vuelta, il Ruban Jaune, il “nastro giallo”. È un premio virtuale che si assegna a quei corridori che vincono una tappa, o semplicemente una corsa, tenendo una media di 50 km/h. L’ultima a riuscirci era stato Matteo Trentin che vinse la Parigi-Tours nel 2015, andando ad una media di 49,6 km/h (arrotondando a 50). Un motivo in più per considerare questa frazione un qualcosa di incredibile, di pazzo. Siamo alla 17a tappa della Vuelta, a fine stagione, dopo un giorno di riposo, ma i corridori non si sono risparmiati. Ci saranno delle conseguenze per gli uomini di classifica?

