Da Trentin a Valverde, da Alaphilippe a Sagan: la startilst provvisoria dei Mondiali Yorkshire 2019

La startlist provvisaria della prova in linea per i Mondiali 2019 in Yorksire.

Spagna (9 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Alejandro VALVERDE Movistar 2 Imanol ERVITI Movistar 3 José Joaquín ROJAS Movistar 4 Marc SOLER Movistar 5 Ion IZAGIRRE Astana 6 Gorka IZAGIRRE Astana 7 Luis León SÁNCHEZ Astana 8 Jonathan CASTROVIEJO Team Ineos 9 Iván GARCÍA CORTINA Bahrain Merida

È la Nazionale che ha disposizione più uomini, per il ranking e perché è la Nazionale con il campione del mondo in carica: Alejandro Valverde. Il 39enne della Movistar è uscito con una buona gamba a fine Vuelta e vuole provare l'assalto alla seconda maglia iridata consecutiva. Con Valverde anche i compagni di squadra Erviti, Rojas e Soler, oltre ai fratelli Izagirre e LL Sánchez.

Italia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Davide BALLERINI Astana 2 Alberto BETTIOL Education First 3 Davide CIMOLAI Israel 4 Damiano CARUSO Bahrain Merida 5 Dario CATALDO Astana 6 Sonny COLBRELLI Bahrain Merida 7 Fabio FELLINE Trek Segafredo 8 Davide FORMOLO Bora Hansgrohe 9 Gianni MOSCON Team Ineos 10 Daniel OSS Bora Hansgrohe 11 Salvatore PUCCIO Team Ineos 12 Matteo TRENTIN Mitchelton Scott 13 Diego ULISSI UAE Emirates Team 14 Andrea VENDRAME Androni Giocattoli 15 Govanni VISCONTI Neri Sottoli-Selle Italia

L'Italia è una delle grandi favorite per il Mondiale 2019, con un Matteo Trentin in grande spolvero. Davide Cassani presenterà la lista degli 8 ufficiali dopo il Giro della Toscana: intanto Vincenzo Nibali, dopo essere stato inserito nella lista dei pre convocati, ha deciso di dare forfait e non prendere parte al Mondiale con la maglia azzurra.

Belgio (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Remco EVENEPOEL Deceuninck-Quick Step 2 Philippe GILBERT Deceuninck-Quick Step 3 Oliver NAESEN AG2R 4 Dylan TEUNS Bahrain Merida 5 Greg VAN AVERMAET CCC Team 6 Tim WELLENS Lotto Soudal 7 Yves LAMPAERT Deceuninck-Quick Step 8 Tim DECLERCQ Deceuninck-Quick Step

Questa la formazione ufficiale del Belgio dopo il no di Thomas De Gendt che ha chiuso in maniera anticipata la propria stagione, dopo aver completato tutti e tre i Grandi Giri. Squadra di primissimo livello che conta almeno tre favoriti: il campione olimpico Van Avermaet, il giovane ruspante Evenepoel e un Philippe Gilbert uscito dalla Vuelta con una gamba eccezionale. Chi farà il capitano?

Francia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Julian ALAPHILIPPE Deceuninck-Quick Step 2 Julien BERNARD Trek Segafredo 3 Rémi CAVAGNA Deceuninck-Quick Step 4 Tony GALLOPIN AG2R 5 Christophe LAPORTE Cofidis 6 Anthony ROUX Groupama-FDJ 7 Florian SÉNÉCHAL Deceuninck-Quick Step

Manca ancora un nome per definire la formazione francese al Mondiali: ovviamente i fari sono puntati su Julian Alaphilippe, anche lui nella lista dei favoriti per la conquista della maglia iridata. In stagione ha vinto le Strade Bianche, la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone, due tappe al Tour de France e non solo. Ora vuole aumentare la propria collezione con il Mondiale.

Australia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Simon CLARKE Education First 2 Rohan DENNIS Bahrain Merida 3 Mitchell DOCKER Education First 4 Luke DURBRIDGE Mitchelton Scott 5 Nathan HAAS Katusha Alpecin 6 Jack HAIG Mitchelton Scott 7 Michael MATTHEWS Sunweb 8 Rory SUTHERLAND UAE Emirates

È la grande occasione di Michael Matthews che vuole far valere il suo spunto veloce dopo un percorso molto impegnativo. L'australiano della Sunweb sembra avere una buona gamba, dopo aver vinto il GP Québec sbaragliando una concorrenza di primo piano. In corsa anche Rohan Dennis che torna ufficialmente in gara dopo il discusso abbandono durante il Tour de France.

Paesi Bassi (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Sebastian LANGEVELD Education First 2 Bauke MOLLEMA Trek Segafredo 3 Niki TERPSTRA Total Direct Énergie 4 Mike TEUNISSEN Jumbo Visma 5 Dylan VAN BAARLE Team Ineos 6 Mathieu VAN DER POEL Corendon-Circus 7 Jos VAN EMDEN Jumbo Visma 8 Pieter WEENING Roompot-Charles

Altra squadra di primissimo piano considerando la presenza di Teunissen (maglia gialla al Tour), Terpstra o Mollema. La star, però, è Mathieu van der Poel: 24 anni ma fa davvero paura a tutto il Mondo.

Colombia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Carlos BETANCUR Movistar 2 Nairo QUINTANA Movistar 3 Fernando GAVIRIA UAE Emirates 4 Álvaro José HODEG Deceuninck-Quick Step 5 Esteban CHAVES Mitchelton Scott 6 Sebastián HENAO UAE Emirates 7 Daniel MARTNEZ Education Fist 8 Juan Sebastián MOLANO UAE Emirates

Dopo la defezione del vincitore del Tour Egan Bernal, il ct ha puntato su Betancur. Il capitano, comunque, sarà Fernando Gaviria, anche se lo sprinter colombiano ha raccolto davvero pochi piazzamenti durante l'ultima Vuelta. A seguirlo corridori come Quintana, Sebastián Henao e Chaves.

Danimarca (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Jakob FUGLSANG Astana 2 Michael VALGREN Dimension Data 3 Kasper ASGREEN Deceuninck-Quick Step 4 Magnus CORT NIELSEN Astana 5 Christopher JUUL-JENSEN Mitchelton-Scott 6 Michael MORKOV Deceuninck-Quick Step 7 Mads PEDERSEN Trek Segafredo 8 Casper PEDERSEN Sunweb

Altra squadra interessante che potrà puntare su più uomini: Fulgsang e Valgren su tutti. Occhio anche alle azioni da lontano dei Pedersen.

Germania (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Pascal ACKERMANN Bora Hansgrohe 2 Nikias ARNDT Sunweb 3 Marcus BURGHARDT Bora Hansgrohe 4 John DEGENKOLB Trek Segafredo 5 Simon GESCHKE CCC Team 6 Jonas KOCH CCC Team 7 Nils POLITT Katusha Alpecin 8 Jasha SÜTTERLIN Movistar

La Germania non si nascone e porta in Yorkshire ben tre velocisti che potranno cercare il successo nel Mondiale: Arndt, Degenkolb e soprattutto Pascal Ackermann che si è anche piazzato al 3° ai campionati europei di Alkmaar.

Slovenia (8 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Matej MOHORIC Bahrain Merida 2 Tadej POGACAR UAE Emirates 3 Primoz ROGLIC Jumbo Visma 4 Jan TRATNIK Bahrain Merida 5 Grega BOLE Bahrain Merida 6 Jan POLANC UAE Emirates 7 David PER Adria Mobil 8 Luka PIBERNIK Bahrain Merida

È la Nazionale del momento, anche perché in lista sono presenti sia Primoz Roglic vincitore dell'ultima Vuelta che Tadej Pogacar che nella stessa competizione ha vinto tre tappe, la classifica giovani e conquistato il 3° posto della generale. Ma chi farà il capitano? Mohoric potrebbe essere l'uomo giusto se dovesse inserirsi nella fuga buona...

Gran Bretagna (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Owain DOULL Team Ineos 2 Tao GEOGHEGAN HART Team Ineos 3 Ian STANNARD Team Ineos 4 Ben SWIFT Team Ineos 5 Geraint THOMAS Team Ineos 6 Adam YATES Mitchelton Scott

Dopo le ultime defezioni, è stata ancora stravolta la squara della Gran Bretagna. Alla fine il ct ha deciso di puntare su Geraint Thomas, portando al Mondiale il blocco Team Ineos con Doull, Geoghegan Hart, Stannard e Swift. In squadra anche Adam Yates come possibile "piano B".

Irlanda (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Sam BENNETT Bora Hansgrohe 2 Eddie DUNBAR Team Ineos 3 Connor DUNNE Israel 4 Daniel MARTIN UAE Emirates 5 Ryan MULLEN Trek Segafredo 6 Nicolas ROCHE Sunweb

Siamo vicini a casa e Sam Bennett vuole fare un numero dei suoi per portarsi a casa la maglia iridata oltre ad avere già quella di campione nazionale irlandese. È uscito dalla Vuelta con una buona gamba e sarà supportato da gente di esperienza: Dunbar, Roche e Dunne. Occhio anche alla presenza di Daniel Martin che potrà provarci da lontano nel caso in cui Bennett non sia in condizione.

Norvegia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Sven Erik BYSTROM UAE Emirates 2 Alexander KRISTOFF UAE Emirates 3 Vegard Stake LAENGEN UAE Emirates 4 Edvald BOASSON HAGEN Dimension Data 5 Carl Fredrik HAGEN Lotto Soudal 6 Amund Grondahl JANSEN Jumbo Visma

Si lavora ovviamente per Alexander Kristoff, con Boasson Hagen pronto a subentrare. In squadra anche Carl Fredrik Hagen che è uscito dalla Vuelta con un buon piazzamento nella classifica generale.

Svizzera (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Michael ALBASINI Mitchelton Scott 2 Silvan DILLIER AG2R 3 Marc HIRSCHI Sunweb 4 Stefan KÜNG Groupama-FDJ 5 Michael SCHÄR CCC Team 6 Danilo WYSS Dimension Data

Il capitano resta sempre Michael Albasini, specialisti delle prove come questa. Occhio però anche Marc Hirschi che nella passata stagione si è laureato campione del mondo tra gli Under 23.

Austria (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Felix GROßSCHARTER Bora Hansgrohe 2 Michael GOGL Trek Segafredo 3 Marco HALLER Katusha Alpecin 4 Patrick KONRAD Bora Hansgrohe 5 Hermann PERNSTEINER Bahrain Merida 6 Lukas PÖSTLBERGER Bora Hansgrohe

Formazione con diverse risorse, anche se non si conosce bene chi sarà il capitano: Marco Haller potrà provare la volata, Pöstlberger un'azione da lontano.

Canada (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Guillaume BOIVIN Israel 2 Antoine DUCHESNE Groupama-FDJ 3 Hugo HOULE Astana 4 Benjamin PERRY Israel 5 James PICCOLI Elevate-KHS 6 Michael WOODS Education First

L'anno scorso ci fu un grande Michael Woods che conquistò il bronzo a Innsbruck: questa volta sarà difficile per il corridore dell'Education First, a provarci saranno Perry e Piccoli.

Repubblica Ceca (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Jan BARTA Elkov-Author 2 Josef CERNY CCC Team 3 Roman KREUZIGER Dimension Data 4 Frantisek SISR Elkov-Author 5 Zdenek STYBAR Deceuninck-Quick Step 6 Petr VAKOC Deceuninck-Quick Step

Polonia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Maciej BODNAR Bora Hansgrohe 2 Michal GOLAS Team Ineos 3 Rafal MAJKA Bora Hansgrohe 4 Lukasz OWSIAN CCC Team 5 Pawel POLJANSKI Bora Hansgrohe 6 Lukasz WISNIOWSKI CCC Team

Portogallo (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Rui COSTA UAE Emirates 2 Domingos GONÇALVES Caja Rural 3 José GONÇALVES Katusha Alpecin 4 Ruben GUERREIRO Katusha Alpecin 5 Nélson OLIVEIRA Movistar 6 Rui OLIVEIRA UAE Emirates

Russia (6 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Sergei CHERNETSKIY Caja Rural 2 Stepan KURIANOV Gazprom-RusVelo 3 Pavel SIVAKOV Team Ineos 4 Dmitry STRAKHOV Katusha Alpecin 5 Aleksandr VLASOV Gazprom-RusVelo 6 Alexander EVTUSHENKO senza squadra

Eritrea (5 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Natnael BERHANE Cofidis 2 Mekseb DEBESAY Bike Aid 3 Amanuel GHEBREIGZABHIER Dimension Data 4 Merhawi KUDUS Astana 5 Daniel TEKLEHAIMANOT senza squadra

Ecuador (5 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Jonathan CAICEDO Education First 2 Jefferson CEPEDA Avinal GW El Carmen Viboral 3 Richard CARAPAZ Movistar 4 Jhonatan NARVÁEZ Team Ineos

Kazakistan (5 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Zhandos BIZHIGITOV Astana 2 Yevgeniy GIDICH Astana 3 Dmitriy GRUZDEV Astana 4 Alexey LUTSENKO Astana 5 Yuriy NATAROV Astana

Lussemburgo (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Jempy DRUCKER Bora Hansgrohe 2 Ben GASTAUER AG2R 3 Bob JUNGELS Deceuninck-Quick Step 4 Alex KIRSCH Trek Segafredo

Nuova Zelanda (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 George BENNETT Jumbo Visma 2 Patrick BEVIN CCC Team 3 Tom SCULLY Education First 4 Dion SMITH Mitchelton Scott

Slovacchia (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Erik BASKA Bora Hansgrohe 2 Jan CULLY Dukla Banska Bystrica 3 Juraj SAGAN Bora Hansgrohe 4 Peter SAGAN Bora Hansgrohe

USA (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Alex HOWES Education First 2 Lawson CRADDOCK Education First 3 Chad HAGA Sunweb 4 Neilson POWLESS Jumbo Visma

Sudafrica (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Stefan DE BOD Dimension Data 2 Nickolas DLAMINI Dimension Data 3 Ryan GIBBONS Dimension Data 4 Daryl IMPEY Mitchelton Scott

Estonia (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Alo JAKIN St Michel-Auber93 2 Tanel KANGERT Education First 3 Aksel NÕMMELA Wallonie-Bruxelles 4 Peeter PRUUS senza squadra 5 Mihkel RÄIM Israel 6 Rein TAARAMÄE Total Direct Énergie 7 Norman VAHTRA senza squadra

Lettonia (4 posti)

Numero Corridore Squadra 1 Emils LIEPINS Wallonie-Bruxelles 2 Krists NEILANDS Israel 3 Toms SKUJINS Trek-Segafredo

Algeria (1 posto)

Youcef REGUIGUI (Terengganu Cycling Team)

Argentina (1 posto)

Maximiliano RICHEZE (Deceuninck-Quick Step)

Eduardo SEPÚLVEDA (Movistar)

Bielorussia (1 posto)

Alexandr RIABUSHENKO (UAE Emirates)

Costa Rica (1 posto)

Andrey AMADOR (Movistar)

Croazia (1 posto)

Antonio BARAĆ (Meridiana Kamen Team)

Josip RUMAC (Androni Giocattoli-Sidermec)

Giappone (1 posto)

Yukiya ARASHIRO (Bahrain Merida)

Hideto NAKANE (Nippo Vini Fantini Faizanè)

Grecia (1 posto)

Stylianos FARANTAKIS (Sojasun Espoir Acnc)

Polychronis TZORTZAKIS (Tarteletto-Isorex)

Lituania (1 posto)

Gediminas BAGDONAS (AG2R)

Ramunas NAVARDAUSKAS (Delko Marseille Provence)

Romania (1 posto)

Eduard GROSU (Delko Marseille Provence)

Ruanda (1 posto)

Joseph ARERUYA (Delko Marseille Provence)

Svezia (1 posto)

Tobias LUDVIGSSON (Groupama-FDJ)

Taiwan (1 posto)

Chun Kai FENG (Bahrain Merida)

Ucraina (1 posto)

Mark PADUN (Bahrain Merida)

Ungheria (1 posto)

Márton DINA (Kometa)

Péter KUSZTOR (Novo Nordisk)

Venezuela (1 posto)

Orluis AULAR (Matrix Powertag)

Yonathan SALINAS (senza squadra)

