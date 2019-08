Dumoulin: "Voglio tornare a fine stagione. Sunweb? Non ero più soddisfatto del team"

È la notizia del giorno nel mondo del ciclismo. Tom Dumoulin, stella dalla Sunweb, ha deciso di cambiare squadra, rescindendo con i tedeschi per passare agli olandesi della Jumbo Visma.

" Da un po’ di tempo avevo la sensazione che le cose non andassero più per il meglio. Non riuscivo a trarre il meglio da me stesso e non riuscivamo più a migliorarci a vicenda. Su molti aspetti eravamo molto più distanti di quanto pensassi. Il mio agente dice sempre ‘Non c’è intensità senza frizioni’. Ed è stato così per 8 anni, ci siamo stuzzicati a vicenda, ma la cosa creava dell’intensità. Abbiamo raggiunto risultati bellissimi. Recentemente c’erano le frizioni, ma molta poca intensità. Gli ultimi mesi non sono stati facili. Potete immaginare che non sono state sempre conservazioni piacevoli, ma il mio agente è molto saggio e ripeteva ‘Se entrambi non siete soddisfatti dell’accordo, allora avete un buon accordo’ "

Quindi il passaggio alla Jumbo Visma dove potrà trovare gregari di livello altissimo per le alte montagne, come Laurens De Plus e George Bennett e chissà che lo stesso Kruijwsijk si possa mettere a disposizione, anche se l’olandese proprio quest’anno ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera in un Grande Giro (3° al Tour de France). Ci sarebbe, però, la concorrezza con Roglic...

Poi sull’aver saltato il Tour e sull’impossibilità di fare la Vuelta

" Ora, quattro settimane dopo l’operazione posso ricominciare a pedalare un po’. I medici sono soddisfatti, ma ci vorrà del tempo. Spero che la riabilitazione possa andare talmente bene da disputare una corsa entro la fine della stagione, ma le aspettative non sono queste "