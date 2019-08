Ecatombe alla Vuelta: Uran, Hugh Carthy e Roche si ritirano, Formolo in difficoltà

Colpi di scena nella 6a tappa della Vuelta, non per qualche attacco da lontano degli uomini di classifica ma per una serie di ritiri causata da una caduta nella parte centrale della frazione che avrebbe portato la carovana a Ares del Maestrat, secondo arrivo in salita di questa edizione.

A farne le spese è la coppia dell’Education First Rigoberto Uran-Hugh Carthy, che puntava a fare grandi cose in questa Vuelta. Il colombiano, in realtà, aveva pagato dazio a Javalambre, scivolando al 6° posto a 59’’ da Miguel Ángel López. Il team statunitense, quindi, ha perso il ‘vice’ Carthy e anche lo stesso Sergio Higuita non sembra in perfette condizioni.

Dice addio alla corsa anche Nicolas Roche della Sunweb che ha indossato la maglia roja proprio fino alla frazione del Javalambre come Victor de la Parte della CCC. Per ora resta in corsa Davide Formolo, il campione nazionale italiano, che ha perso circa 30 secondi dal gruppo maglia roja.