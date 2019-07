Egan Bernal cercherà la doppietta alla Vuelta? L'Ineos riflette: scalpitano Sivakov e Sosa

Dopo le prime due settimane non pienamente convincenti che avevano alimentato dubbi sulla possibilità da parte della formazione britannica di raccogliere l’eredità del Team Sky, sulle Alpi il Team Ineos ha letteralmente ribaltato il Tour de France. È arrivata la doppietta: 1° Bernal, sul podio anche il compagno di squadra Geraint Thomas. La compagine guidata da Dave Brailsford non è apparsa dominante come nel recente passato monopolizzando la corsa, ma ha saputo leggere perfettamente la situazione dal punto di vista tattico, attaccando quando necessario e ottenendo il massimo risultato. Il mirino della formazione britannica è già rivolto alla Vuelta, anche se la composizione della squadra resta ancora un’incognita.

L’incognita più importante riguardo il ruolo di capitano. Difficile immaginare di rivedere Egan Bernal, anche se il talento del fuoriclasse colombiano potrebbe consentirgli di correre da protagonista nonostante le fatiche della Grande Boucle. Chris Froome non ci sarà a causa dell’infortunio patito prima del Tour e sarà improbabile vedere Geraint Thomas, sicuramente provato da un Tour dove ha faticato a fare la differenza nonostante il 2° posto finale.

L’ipotesi più probabile riguarda quindi il coinvolgimento delle seconde linee, corridori comunque di assoluta qualità considerata la solidità del Team Ineos. Il nome più quotato è quello di Pavel Sivakov, 22enne russo, che in stagione ha chiuso al 9° posto il Giro d’Italia (a 8’56’’ dal vincitore Carapaz) e ha conquistato il successo al Tour of the Alps. Ipotesi alternative potrebbero essere l’olandese Wout Poels e il giovanissimo colombiano Iván Ramiro Sosa, proveniente come Bernal dalla Androni Giocattoli-Sidermec di Gianni Savio. Dopo la brutta caduta del Giro d’Italia, potrebbe rivedersi anche il britannico Tao Geoghegan Hart, protagonista al Tour of the Alps e pronto a rientrare in gruppo alla Clásica de San Sebastián in programma sabato 3 agosto.