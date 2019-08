Fabio Aru dopo la caduta: "Non è la partenza ideale, ma continueremo a combattere"

Peggio non poteva cominciare la Vuelta di Fabio Aru e del suo team, con tutta l'UAE Emirates finita a terra in una curva a causa dell'asfalto bagnato (per colpa di un tubo d'irrigazione non funzionante). Il corridore sardo che punta alla top 5 della corsa spagnola, ha subito perso 1'07'' dalla nuova maglia roja, indossata da Miguel Ángel López.

Il morale non è dei migliori, ma Aru vuole continuare a combattere...

" C’era una pozza d’acqua in una curva e questo ci ha fatto cadere. Una volta finiti a terra ci siamo rialzati rapidamente e abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare al traguardo. Non è la partenza ideale, ma continueremo a combattere. [Fabio Aru a fine tappa] "