Fabio Aru: "Ho sensazioni migliori, ma la gamba sinistra continua a farmi male"

Fabio Aru ha dato segnali di ripresa dopo l’8° posto rimediato a Mas de la Costa, rientrando così nella top 10 della classifica generale. Un buon modo per rimettersi in carreggiata dopo alcuni giorni non facili per i soliti dolori per la caduta patita nella cronosquadre di Torrevieja. Il sardo è ovviamente contento per quanto fatto, ma i dolori si fanno ancora sentire.

Le sensazioni sono state meglio degli altri giorni, ma la gamba sinistra non è ancora a posto, non sono ancora al 100%. Ho fatto tanta fatica, ma è anche vero che non pensavo di andare così bene sull’ultima salita. Speriamo di recuperare al 100% nei prossimi giorni

L’obiettivo iniziale era quello di entrare nella top 5, come segno di continuità dopo il 14° posto del Tour de France. Ora il corridore dell’UAE Emirates punta a rimontare qualche posizione e provare, perché no, a conquistare un successo di prestigioso a questa Vuelta.