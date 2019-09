10 secondi non sono niente? A volte possono fare la differenza, soprattutto se vuoi puntare ad un podio in un Grande Giro. Nonostante il grande lavoro dell'Astana nell'azionare il ventaglio durante la 17a tappa della Vuelta, uno degli sconfitti di giornata è proprio Miguel Ángel López che, oltre a perdere una posizione in classifica generale, è stato penalizzato di 10'' insieme al suo compagno Fuglsang per un 'cambio all'americana' non concesso.

La penalizzazione di 10'': López finisce a 4 minuti

Con Quintana in fuga, la sua Astana ha fatto il diavolo a quattro per rosicchiare più secondi possibili alla testa della corsa. Il team kazako ha lavorato su due fronti nella tappa che ha portato tutti a Guadalajara: gran lavoro per non concedere il podio virtuale a Quintana e azionare il ventaglio nel tentativo di 'fare fuori' Roglic e Pogacar che erano rimasti senza squadra. Peccato che nella foga del momento, López abbia perso contatto dai suoi stessi compagni di squadra, tanto che Fuglsang è stato costretto a prenderlo per il braccio per tenerlo in scia. Un movimento che ricorda tanto il cambio all'americana, quando un corridore afferra per il braccio il compagno alle sue spalle per lanciarlo in avanti. Alle immagini VAR, la Giuria dei Commissari ha così deciso di penalizzare i due corridori, con il colombiano che finisce così al 5° posto a 4'09'' di ritardo da Roglic.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 66h43'36'' 2. Nairo QUINTANA (Movistar) +2'24'' 3. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'48'' 4. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'42'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'09''*

Cos'è il cambio (o lancio) all'americana

L'americana o la Madison (perché praticata inizialmente al Madison Square Garden) è una specialità del ciclismo su pista. Consiste in una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate solo da due corridori, i quali si alternano in gara dandosi il cambio: il cambio all'americana appunto. La classifica finale viene stilata in base al numero di giri completati da ciascuna squadra. In caso di parità, invece, si considerano i punti conquistati negli sprint intermedi. Come si pratica? I due corridori possono darsi il cambio ogni qual volta lo desiderano durante la prova. Il corridore che arriva da dietro, e che quindi non sta effettuando un giro, ha la possibilità di afferrare il braccio del compagno per farsi lanciare in pista e dare il cambio per completare nuovi giri. Il lancio avviene in modo tale che il ciclista che ha dato il cambio possa acquisire subito velocità ed effettuare un giro lanciato.

Il cambio all'americana alle Olimpiadi/Mondiali

Questa disciplina fa parte del programma mondiale dal 1995, ed è stata inserita nel programma olimpico dal 2000 al 2008. È la prova che chiude tutte le giornate di gara nelle tradizionali Sei giorni di ciclismo su pista.

Le medaglie d'oro alle Olimpiadi

Edizione Corridori Nazione 2000 Brett AITKEN - Scott McGRORY Australia 2004 Graeme BROWN - Stuart O'GRADY Australia 2008 Juan CURUCHET - Walter PEREZ Argentina

Due degli esponenti maggiori di questa disciplina sono stati Bradley Wiggins e Mark Cavendish che con la Nazionale della Gran Bretagna hanno vinto due Mondiali su pista nel lancio all'americana: nel 2008 e nel 2016. Abbiamo avuto, e abbiamo tutt'ora, diversi italiani che praticano questa disciplina, ma il miglior risultato fu il bronzo di Silvio Martinello e Marco Villa alle Olimpiadi di Sydney 2000.

Il precedente alla Vuelta 2015: quando LL Sánchez lanciò Fabio Aru

L'Astana, vien da dire, è specializzata nel lancio americana. Già accadde nel 2015, nella Vuelta vinta da Fabio Aru, quando il corridore sardo fu in pratica lanciato da Luis León Sánchez per evitare il buco creato da Tom Dumoulin durante la 19a tappa. In quel caso la Giant segnalò il tutto alla Giuria dei Commissari che però decise di non infliggere nessuna penalizzazione a Fabio Aru per l'assenza di prove video. Al termine di quella frazione Fabio Aru era secondo a 6'' da Tom Dumoulin, ma nell'ultima tappa di montagna il sardo riuscì a conquistare la Vuelta con un'azione sulla penultima salita.

