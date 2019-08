Il vincitore del Giro d'Italia Richard Carapaz non sarà al via della Vuelta, è ufficiale

Richard Caparaz, vincitore dell'ultimo giro d'Italia, non sarà al via della Vuelta. Lo ha comunicato il team Movistar in un comunicato.

Lo scalatore ecuadoriano è caduto domenica e ha riportato una forte contusione alla spalla destra. La Vuelta scatterà sabato con la cronosquadre di Salinas de Torrevieja. Al posto di Carapaz, la Movistar schiererà José Joaquín Rojas.