Mancano ormai pochi giorni al via: sabato 24 agosto scatterà con la cronometro individuale da Salinas de Torrevieja la Vuelta 2019, ultimo Grande Giro della stagione. Anche l’UAE Emirates Team ha ufficializzato la propria startlist per la corsa spagnola con Fabio Aru presente dopo il 14° posto al Tour de France.

Il corridore sardo, che vinse la Vuelta nel 2015, sarà il capitano. Fabio Aru ha voglia di tornar grande e dopo il rientro al Tour e a caccia di conferme e risultati. L’obiettivo è quello di ritrovare la gamba dei giorni migliori, ma anche quello di provare qualche successo di tappa in salita. Con lui anche il giovane sloveno Tadej Pogacar, al debutto in una corsa a tappe: il futuro è tutto dalla sua parte, ma potrebbe già far paura nel presente. A completare la lista anche gli italiani Valerio Conti, Oliviero Troia e Marco Marcato oltre ai colombiani Sergio Luis Henao, Sebastian Molano e il velocista Fernando Gaviria, altro corridore desideroso di successi.

La squadra al completo

Corridore Nazionalità Fabio ARU italiana Valerio CONTI italiana Fernando GAVIRIA colombiana Sergio HENAO colombiana Marco MARCATO italiana Juan Sebastián MOLANO colombiana Tadej POGACAR sloveno Oliviero TROIA italiana

" Alla Vuelta potremo contare su una squadra molto forte, che ci offre la possibilità di ambire a concretizzare le opportunità che la corsa offrirà. Potremo puntare alle tappe in volata con un Fernando Gaviria pieno di energie, più di una frazione è alla sua portata. Per la classifica generale ci sarà Fabio Aru, la cui condizione è cresciuta molto e che affronta la Vuelta con una grande concentrazione e determinazione. È stata fatta la scelta di far debuttare Tadej Pogacar che ha dimostrato non solo di avere un gran futuro, ma di vivere già un gran presente. Considerando le presenze di Conti, Henao, Marcato, Molano e Troia, siamo convinti di avere una squadra completa ed equilibrata per dare il necessario supporto ai corridori sopra citati e per ottenere soddisfazioni. [Joxean Matxin team manager dell’UAE] "