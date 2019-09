tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 49h20'28'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'25'' 3. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'01'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +3'18'' 5. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'33'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'15'' 7. Nicolas EDET (Cofidis) +7'18'' 8. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +7'33'' 9. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +7'39'' 10. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +9'58''

29 in fuga, con tanti nomi di grido

Tappone con 7 GPM: tutti contro Roglic, con la Jumbo Visma che ha il difficile compito di controllare la corsa. La fuga viene via sulla prima salita con 29 corridori all’attacco, tra cui Matteo Fabbro della Katusha e Gianluca Brambilla della Trek Segafredo. Nella testa della corsa anche Gilbert, Jesús Herrada, Thomas De Gendt, Wout Poels, Meintjes, Latour e la maglia a pois di Ángel Madrazo. C’è anche Pedrero della Movistar, che può fungere da spalla sui GPM per Quintana e Valverde. Dopo le prime due salite, ecco che riparte Thomas De Gendt che prova a prendere un po’ di margine - in compagnia di Brambilla e Poels - sui compagni di fuga.

Sáez ci prova in discesa: l’Astana rosicchia minuti alla fuga

Sul Puerto de Alisas rientrano tutti i fuggitivi, ma Gianluca Brambilla è sempre molto attivo nel tentativo di portare via la fuga decisiva. A partire deciso è, invece, Héctor Sáez che sfrutta il tratto in discesa per guadagnare circa 2 minuti sui compagni di fuga. Prima del Puerto de Fuente Las Varas, ecco che comincia a lavorare l’Astana per fare corsa dura per ‘eliminare’ Roglic: rosicchiati subito due minuti, con Sergio Higuita che non è più pericoloso per la classifica generale (per qualche km il colombiano è stato 4° nella generale virtuale).

Sull’ultima salita ci prova Latour

Ai piedi dell’ultima salita, l’Alto de los Machucos, Sáez conta un vantaggio di 1’40’’ sui contrattaccanti e 3’40’’ sul gruppo maglia roja sempre guidato dall’Astana. Pochi km e da dietro arriva Armirail a sorpassare Sáez, ma il francese viene raggiunto e superato dal connazionale Latour che riesce a sbarazzarsi dei rivali diretti (Higuita, Guerreiro e Brambilla). Nel gruppo maglia roja i primi ad evadere sono Quintana e Pogacar, ma Roglic e Valverde rientrano con un passo regolare. Nel gruppo dei migliori ci sono anche Soler, Kelderman e Majka aiutato da Großschartner.

Volano Roglic e Pogacar: che batosta per Miguel Ángel López

Ai -2,8 km dall’arrivo ecco che c’è un’accelerazione del duo sloveno Roglic-Pogacar che fa subito male: Quintana si stacca, poco dopo sventola bandiera bianca anche Miguel Ángel López. Valverde non risponde, ma riesce a mantenersi ad una distanza accettabile insieme a Majka. Roglic e Pogacar sorpassano anche a Latour, con il corridore dell’UAE Emirates che va a fare il bis dopo il successo di Cortals d’Encamp, mentre il corridore della Jumbo Visma rafforza ancora sui rivali. A 23’’ il trio Valverde-Quintana-Majka, a 1’01’’ addirittura Miguel Ángel López.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej POGACAR (UAE Emirates) 4h28'26'' 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) st 3. Pierre LATOUR (AG2R) +27'' 4. Alejandro VALVERDE (Movistar) +27'' 5. Nairo QUINTANA (Movistar) +27'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +27'' 7. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +1'01'' 8. Gianluca BRAMBILLA (Trek Segafredo) +1'08'' 9. Marc SOLER (Movistar) +1'08'' 10. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +1'08''

