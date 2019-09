tra poco il report completo...

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 66h43'36'' 2. Nairo QUINTANA (Movistar) +2'24'' 3. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'48'' 4. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'42'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +3'59'' 6. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +5'05'' 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'40'' 8. James KNOX (Deceuninck-Quick Step) +8'03'' 9. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +10'43'' 10. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +12'21''

32 in fuga: Nairo Quintana prova a ribaltare tutto

È la tappa più lunga della Vuelta: una frazione senza neanche un GPM, ma parte subito una fuga con 32 corridori che vede tra i protagonisti anche Nairo Quintana. Il colombiano parte all’attacco con i compagni di squadra Erviti, Rojas e Nélson Oliveira; nella fuga anche Wilco Kelderman (Sunweb) e James Knox (Quick Step) che provano a rientrare in classifica. Davanti anche i due favoriti per le volate Fabio Jakobsen (Quick Step) e Sam Bennett (Bora Hansgrohe) che non si sono fatti sorprendere dagli attacchi iniziali. Dietro la Jumbo Visma di Roglic che deve limitare i danni, aiutata anche dall’Astana di Miguel Ángel López. Al traguardo volante di Atienza è Sam Bennett ad imporsi, con Kelderman che prende 2’’ di abbuono, cosa che non riesce a fare Quintana.

La Movistar a tutta anche dietro, l’Astana prova ad azionare il ventaglio

A Jadraque c’è un’asperità, non contata come GPM, ma è una salita vera: Jakobsen si stacca dal gruppo di testa che viaggia a più di 50 km/h, con Quintana che mette alla frusta i suoi compagni di squadra per guadagnare il più possibile in classifica. Anche dietro la Movistar fa il forcing con Pedrero e Soler, per eliminare i gregari di Roglic e Pogacar che restano subito isolati. Solo l’Astana di Miguel Ángel López resta compatta con Luis León Sánchez e Gorka Izagirre richiamati dalla fuga per fiancheggiare il proprio capitano. Dopo il lavoro della Movistar, risponde l’Astana che prova ad azionare un ventaglio insieme alla Bora. Valverde non si lascia sorprendere, mentre Roglic e Pogacar provano a darsi una mano tra di loro.

Gilbert è già pronto per il Mondiale, Quintana guadagna 5’19’’ sui rivali

Nonostante il grande lavoro dell’Astana, il gruppo di testa mantiene sempre 5 minuti di vantaggio con Quintana che si sfrega le mani per il salto in classifica. A lavorare con i Movistar c’è infatti anche la Sunweb, con Kelderman che cerca la top 5 della generale. Ai -2,2 km dall’arrivo cominciano le scaramucce per la vittoria di tappa: il primo a partire è Stybar della Quick Step, ai 600 metri ecco che arriva Sam Bennett ma l’irlandese, già vincitore di due tappe, viene sverniciato da Gilbert che arriva solo al traguardo. A 10’’ Quintana che guadagna però 5’19’’ sui rivali di classifica portandosi al 2° posto della generale. Kelderman sale in 6a posizione, Knox in 8a.

Corridore Tempo 1. Philippe GILBERT (Deceuninck-Quick Step) 4h20'15'' 2. Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) +2'' 3. Rémi CAVAGNA (Deceuninck-Quick Step) +2'' 4. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +2'' 5. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +2'' 10. James KNOX (Deceuninck-Quick Step) +6'' 14. Nairo QUINTANA (Movistar) +10'' 28. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +5'29'' 29. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'29'' 30. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +5'29'' 31. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +5'29'' 32. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +5'29''

