Lopez chiede scusa a Valverde, la Movistar a tutti: "Non volevamo sfruttare una caduta"

Si chiude in tarda serata la querelle tra Movistar e resto del mondo. Non solo Miguel Ángel López e l'Astana, un po' tutti avevano condannato l'azione del team spagnolo di provare l'attacco a seguito della caduta del colombiano e di Roglic ai -67 km dall'arrivo. La Movistar si è così scusata con un comunicato ufficiale sui propri social, attribuendo quell'attacco solo al compimento di una strategia che vedeva il team di Valverde e Quintana sfruttare il vento per guadagnare sui rivali, non per sfruttare una caduta.

Sarà vero? La risposta è ovviamente no, ma l'importante è aver preso consapevolezza dell'errore. Dopo tutto è stata una caduta di gruppo che ha coinvolto una ventina di corridori, non una caduta causata dall'errore di disattenzione di un singolo corridore.

Anche López chiede scusa

Fa le sue scuse anche lo stesso Miguel Ángel López che in quei minuti specifici ha visto i fantasmi, col rischio di perdere la maglia bianca e la possibilità di salire a podio. Aveva definito 'idioti' quelli della Movistar...

L'assurda protesta di José Herrada contro Tony Martin

Non ha cambiato idea, per ora, José Herrada che è stato molto critico nei confronti di Tony Martin. Il tedesco è stato il corridore che ha patito di più i danni della caduta dei -67 km, con un viaggio all'ospedale per un problema all'arcata sopraccigliare, tanto da doversi ritirare dalla corsa. Herrada si chiede il perché il gruppo si sarebbe dovuto fermare per aspettare il corridore della Jumbo Visma, quando è proprio il tedesco a 'creare tensione' con la sua andatura durante le tappe. Robe da pazzi, meno male che è intervenuto l'ex corridore Joaquim Rodríguez...

