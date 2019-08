Primo arrivo in salita di questa Vuelta con la classifica che si ridisegna. Inevitabile tracciare un bilancio, anche se nulla è stato ancora definito. Si è capita, però, la rosa dei candidati alla maglia roja: purtroppo non ci sono Fabio Aru e Davide Formolo scalzati dai propri compagni di squadra nelle gerarchie (Pogacar per l'UAE Emirates e Mjaka per la Bora). Quintana c'è, Uran un po' meno, il grande favorito è invece Miguel Ángel López.

1) Miguel Angel Lopez è in formissima: durerà tre settimane?

Il colombiano è stato il migliore dei big. Lo è stato nella cronometro di Torrevieja dove, con grande determinazione, andò a conquistarsi la prima maglia roja di questa Vuelta, lo è stato sull'Alto de Javalambre dove gli è bastata un'accelerata per staccare tutti gli avversari. Non ha fatto il vuoto, ma ha recuperato quanto perso a Calpe - dopo una disattenzione - e ha messo un po' di distanza da corridori come Uran, Chaves e Majka, avendo 'solo' la concorrenza del duo Roglic-Quintana. La Vuelta non è finita e, vedendo questo stato di forma, Superman ci proverà ancora. La squadra lo aiuta con un ottimo Dario Cataldo a fare l'andatura in salita, senza dimenticare la presenza di un certo Fuglsang che gli potrà dare manforte nelle tappe più dure. Ma quanto durerà questo Miguel Ángel López?

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) 18h55'21'' 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +14'' 3. Nairo QUINTANA (Movistar) +23'' 4. Alejandro VALVERDE (Movistar) +28'' 5. Nicolas ROCHE (Sunweb) +57'' 6. Rigoberto URAN (Education First) +59''

Video - “Vuelta 360”, tappa 5: Come si vincono le corse? Tamponamenti, cadute, resurrezioni e Madrazo 07:21

2) Roglic non molla: ma la sua squadra?

Chi non molla, e neanche barcolla, è Primoz Roglic che resta lì. Con Valverde ha limitato i danni, perdendo solo 12'' dal colombiano sulla prima vera salita di questa Vuelta. Lo sloveno dimostra quindi di poter dire la sua e di poter competere fino alla fine, magari conquistando un po' di margine nella crono di Pau. L'unico dubbio che ci viene è sulla reale compattezza della sua squadra: la Jumbo Visma era arrivata in grande forma a questa Vuelta, ma la caduta di Torrevieja ha già fatto fuori Kruijwsijk, con Bennett e Gesink non al meglio (si sono staccati sull'ultima salita dopo l'andatura di Cataldo). Meno male che Roglic ha avuto Sepp Kuss a dargli una mano: basterà per ovviare agli attacchi che arriveranno alla terza settimana?

Video - Kruijswijk: "Il ginocchio fa male, inutile continuare la Vuelta. Roglic vincerà senza di me" 01:14

3) Aru abdica già: Pogacar è la prima scelta

Fabio Aru dice già addio alla sua Vuelta. Niente è perduto, ma un piazzamento di lusso è ormai da dimenticare considerando quel 17° posto a 2'47'' da Miguel Ángel López. Il sardo è un altro che ha pagato la caduta di Torrevieja, ma evidentemente c'è stato qualche errore dal punto di vista strategico visto la presenza dell'UAE Emirates a tirare ai piedi della salita. Semaforo verde quindi per Pogacar che diventa il vero capitano del team emiratense, con lo sloveno che ha dimostrato di avere qualche numero, considerando che si è staccato solo nel finale, non riuscendo ad andare al passo della coppia Valverde-Roglic. Il classe '98 ci stupirà, con la speranza che Aru possa rimanere in corsa e lottare per qualche vittoria di prestigio.