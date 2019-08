Miguel Angel Lopez regala di nuovo la maglia roja: Edet nuovo leader, vince Arndt

tra poco il report completo...

21 corridori in fuga, l’Astana lascia andare

Tappa adatta alle fughe e partono all’attacco ben 21 corridori: tra questi anche l’ex maglia roja Dylan Teuns oltre a David de la Cruz e Jesús Herrada che ha vinto la frazione di Ares del Maestrat. Tra i coraggiosi anche Edet (il meglio piazzato in classifica), Luis León Sánchez e Stybar. Sempre l’Astana a condurre le operazioni in gruppo con Boaro, che tiene la fuga a circa 5 minuti.

Arndt vince quasi per distacco, Edet nuova maglia roja

Ai piedi del Puerto de Montserrat, l’unica asperità di giornata, ecco che parte Stetina della Trek che cerca di prendere un po’ di margine sui compagni di fuga. Arrivano anche Barceló e Jesús Herrada, ma dopo il GPM rientrano tutti i contrattaccanti. Nel tratto in discesa provano l’azione decisiva Guerreiro, Tusveld e Barceló poi tocca a Stybar con una sparata a -1,8 km, ma anche il corridore della Quick Step viene ripreso. Alla fine si decide tutto in volata con il successo di Arndt che vince quasi per distacco su Aranburu e Van der Sande. Il gruppo maglia roja arriva a 9’24’’ di ritardo, con Nicolas Edet che diventa il nuovo leader della Vuelta.

Corridore Tempo 1. Nikias ARNDT (Sunweb) 3h50'48'' 2. Alex ARANBURU (Caja Rural) st 3. Tosh VAN DER SANDE (Lotto Soudal) st 4. Ruben GUERREIRO (Katusha Alpecin) st 5. Jonas KOCH (CCC Team) st 24. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +9'24'' Fabio ARU (UAE Emirates) +9'24''