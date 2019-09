Quintana può vincere la Vuelta? La tattica contro Roglic ha funzionato? Le 3 domande alla 18a tappa

1) Quintana può vincere la Vuelta?

Grazie all'azione in fuga durante la 17a tappa, Nairo Quintana è riuscito a rientrare in classifica con i 5'19'' rosicchiati a Roglic e soci. Il colombiano ha fatto un bel salto, passando dal 7° al 2° posto in un batter d'occhio, contando ora 'solo' 2'24'' di ritardo dalla vetta della classifica. A volte servono azioni di questo tipo per ribaltare una corsa, ma l'attacco di Quintana è stato per muovere la classifica - anche in funzione di Valverde - o pensa davvero di vincere la Vuelta? Difficile dirlo, ma il corridore della Movistar ha patito finora in tutte le salite e ci sembra davvero arduo poterlo ancora considerare nella lista dei papabili vincitori della Vuelta 2019. Il suo lavoro ha comunque stancato le squadre avversarie: Astana su tutti, e questo è già un grande risultato considerando la volontà di Valverde di restare sul podio. Dopo le difficoltà e qualche problema fisico (Quintana nei giorni scorsi si era lamentato sia della tosse che della stanchezza per la lunghezza della stagione), c'è il rischio che Nairo possa staccarsi sulle prime salite della 18a tappa, frazione che vede 4 GPM, tutti di 1a categoria.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 66h43'36'' 2. Nairo QUINTANA (Movistar) +2'24'' 3. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'48'' 4. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'42'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'09''*

Video - Vuelta 2019, tappa 18: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, percorso e profilo 3D 00:20

2) Ma la Movistar non ha speso un po' troppo? Roglic ha 'riposato'?

Forcing sia davanti che dietro. La Movistar ha impiegato tutte le forze possibili per mettere al gancio i corridori di classifica, da Roglic a Majka, passando ovviamente per Miguel Ángel López e Pogacar che insidiavano addirittura il 2° posto di Valverde. Soler e Pedrero hanno lavorato dietro per Valverde, per fare fuori i compagni di squadra di Roglic e Pogacar, mentre davanti l'azione l'hanno fatta Rojas, Erviti e Nélson Oliveira per portare via la fuga. Il team spagnolo non ha lavorato un po' troppo considerando, in realtà, le difficoltà della tappa n° 18? Se Valverde e Quintana dovessero avere bisogno di un aiuto, cosa accadrà? È vero che Roglic ha perso quasi subito i suoi compagni di squadra, ma i vari Bennett, Kuss e Gesink sono arrivati 'tranquillamente' con 28 minuti di ritardo, salvando la gamba per le ultime due tappe di salita. Certo è stato un rischio per la Jumbo Visma lasciare da solo Roglic già a metà tappa, ma l'altra faccia della medaglia può essere proprio l'avere la squadra a disposizione senza affanno sulle prossime salite.

Poteva andare peggio per Roglic...

Video - Roglic: "Abbiamo fatto un errore di strategia", Niermann: "Il peggior giorno sull'ammiraglia" 03:10

Video - Quintana: "Non era una tappa adatta a me, ma ho dato tutto. Vincere la Vuelta? Vediamo il recupero" 01:37

3) Lopez può ancora puntare al podio?

La squadra che ha lavorato di più nella 17a tappa è stata sicuramente l'Astana. Ion Izagirre, Cataldo, Fraile, Fuglsang, e poi ancora Gorka Izagirre e Luis León Sánchez richiamati dalla fuga, hanno lasciato tantissime energie nelle 'pianure' spagnole, che proprio pianure non erano nel tragitto che portava la corsa spagnola a Guadalajara. In più, Miguel Ángel López non è riuscito a staccare gli avversari e si è fatto scavalcare da Quintana, oltre ad aver perso 10'' presi a causa di una penalizzazione per un 'cambio all'americana' con Fuglsang. L'impressione è che sia proprio il colombiano lo sconfitto di giornata. López può ancora puntare al podio dopo i recenti sviluppi? La risposta è sì, considerando l'inesperienza di Pogacar e il trend di Quintana che dovrebbe perdere nelle prossime tappe. Il colombiano dell'Astana dovrà fare, però, qualcosa di più rispetto a quanto visto finora. La squadra fa forcing su forcing, ma bisogna concretizzare con un'azione decisa e decisiva per guadagnare sugli avversari. Partire, allungare e voltarsi subito dietro è un segno di debolezza che López ci ha fatto vedere spesso e volentieri nell'ultimo periodo.

Video - Ecco il ventaglio dell'Astana: Fuglsang fa un cambio all'americana con Miguel Angel Lopez? 03:40

Video - Cataldo: "Sapevamo che con il vento sarebbe stata una tappa difficile. Roglic ha sofferto" 01:15

