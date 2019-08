Mancano poche ore all'inizio della 74esima edizione della Vuelta che partirà da Bruxelles: 21 tappe, 22 squadre, 7 tapponi di montagna e 3.272,2 km da percorrere. Chi vincerà la maglia roja? Chi vincerà la maglia a pois? E ancora, quale sarà la sorpresa della Vuelta o chi vincerà più tappe? Riccardo Magrini e Luca Gregorio, le due voci del ciclismo su Eurosport, ci vengono in soccorso con le loro risposte e i loro pronostici.

1) Chi è il favorito per la maglia roja?

Riccardo Magrini: Roglic perché può fare la differenza disponendo di una ottima squadra.

Luca Gregorio: È molto difficile, perché c'è un parterre al via abbastanza particolare. Quintana e Uran sono sempre delle incognite, Lopez pare l'eterno incompiuto e Roglic non sappiamo se è davvero pronto a vincere un Grande Giro. Confesso di essere in confusione, ma mi gioco la carta Miguel Angel Lopez.

2) Roglic ha maturato la giusta esperienza per vincere una corsa come la Vuelta? O non ha il profilo adatto per vincere le grandi corse a tappe?

Riccardo Magrini: Credo che Roglic sia ormai pronto ad ambire ad una grande corsa a tappe.

Luca Gregorio: La domanda resta valida e aperta. Io sono convinto che non possa vincere un Grande Giro e la Vuelta è il giro di tre settimane meno adatto alle sue caratteristiche, almeno in teoria, perché presenta montagne su montagne. Però Roglic è uno tosto e qui potrebbe approfittare di una concorrenza valida, ma non eccelsa.

3) Chi vincerà la maglia verde? Sarà un affare per velocisti o se la potrà aggiudicare un big?

Riccardo Magrini: La verde non può che non vincerla Valverde...

Luca Gregorio: Ci sono tanti arrivi in salita, però dai punto su Sam Bennett.

4) Chi vincerà la maglia a pois di miglior scalatore?

Riccardo Magrini: A pois dico Miguel Angel Lopez.

Luca Gregorio: Sergio Higuita della Education First.

5) Chi vincerà la maglia bianca di miglior giovane?

Riccardo Magrini: Tadej Pogacar.

Luca Gregorio: Miguel Angel Lopez.

6) A chi sarà assegnato il premio della combattività?

Riccardo Magrini: Difficile dirlo ora.

Luca Gregorio: La mia è una speranza... Jacopo Mosca, al suo debutto con la Trek-Segafredo.

7) Chi sarà così bravo a vincere più tappe di tutti?

Riccardo Magrini: Sam Bennett.

Luca Gregorio: Se seguo la logica della maglia verde penso Sam Bennett, ma questa è sempre la domanda più difficile in assoluto...

8) Dopo il buon Tour, Fabio Aru si ripresenta con nuove ambizioni. Giusto puntare alla classifica o sarebbe meglio vivere alla giornata e puntare ad una vittoria di tappa?

Riccardo Magrini: Credo che possa raggiungere tutte e due: classifica, puntare alle prime 5 posizioni e provare a vincere anche una tappa.

Luca Gregorio: Per me deve puntare alla classifica. La condizione è buona, il morale alto e c'è la consapevolezza di Fabio di essere tornato sui suoi livelli. Il terreno con tante montagne potrebbe esaltarlo e chissà che dalla Spagna non possa ripartire la sua vera rinascita. Sono sicuro che lo vedremo protagonista.

9) Quale sarà l'italiano su cui puntare? (a parte Aru)

Riccardo Magrini: Se parliamo di classifica, abbiamo solo Fabio Aru.

Luca Gregorio: Non ce ne sono molti, ma mi aspetto qualche bella tappa da parte di Davide Formolo. Deve far brillare la maglia di campione italiano e non è uno che fa tanti calcoli quindi punto decisamente su di lui. E poi, come detto, Jacopo Mosca per le fughe...

10) Quale sara la sorpresa della Vuelta 2019?

Riccardo Magrini: Ancora Pogacar. Potrebbe anche vincere più tappe e fare una buona classifica.

Luca Gregorio: Tadej Pogacar della UAE, ma anche Higuita e Dani Martinez della EF possono ambire al ruolo di sorpresa...

