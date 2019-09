Anche oggi Roglic è stato inamovibile. L’Astana ha provato a fare il forcing, per altri obiettivi, ma il corridore sloveno è rimasto impassibile, giocando davvero con gli avversari. Non ha mai risposto a nessun attacco, ha lasciato fare ai suoi rivali, ha marcato a uomo Valverde e poi si è andato a guadagnare anche l’abbuono in volata. Valverde ha dato qualche segnale, ma non poteva fare di più per evitare la disfatta di Quintana che si è staccato, ma è riuscito a mantenere una posizione sul podio.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 71h16'54'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'50'' 3. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'31'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +4'17'' 5. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +4'49'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'46'' 7. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +9'46'' 8. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +11'50'' 9. James KNOX (Deceuninck-Quick Step) +12'44'' 10. Marc SOLER (Movistar) +21'09''

12 corridori in fuga: i big mandano un compagno all’attacco

Subito tanti scatti ai piedi del Puerto de Navacerrada, i primi a lanciare la fuga sono Bouchard (per i punti della classifica scalatori) e Pernsteiner (Bahrain Merida). È Wout Poels, però, a prendere il largo con il corridore del Team Ineos che scollina per primo. Si forma poi una fuga di 12 corridori: Poels ritrova il compagno di squadra Geoghegan Hart, all’attacco anche Fraile (compagno di squadra Miguel Ángel López), Nélson Oliveira (compagno di Quintana e Valverde), Powless (compagno di Roglic) oltre a Bouchard, Higuita, Meintjes, Óscar Rodríguez, Koch, Ludvigsson e Schulz.

López ha coraggio e parte all’attacco ai -59 km

Nel gruppo maglia roja è la Jumbo Visma ad incaricarsi di fare l’andatura sulle prime due salite, con Roglic che mantiene vicino a sé George Bennett, Kuss e Gesink. Nella seconda salita i big risparmiano energie e rientrano così altri corridori, tanto che Roglic ritrova Tony Martin e Hofstede. Bouchard si prende i punti anche sulla seconda salita, con Geoghegan Hart e Poels che lasciano fare disinteressandosi della classifica scalatori. Altra salita e comincia a lavorare l’Astana di López che assottiglia subito il gruppo maglia roja: ai -59 km dall’arrivo, ecco che parte il colombiano che fa il vuoto prima dello scollinamento, prima di trovare Fraile nel tratto in discesa. Dietro Pogacar non trova collaborazione da Valverde e Quintana, mentre Roglic resta senza compagni di squadra. Allo scollinamento passa per primo Bouchard, poi allunga in discesa Sergio Higuita che conquista anche il traguardo volante. López riesce a guadagnare circa 30’’ sul gruppo maglia roja che intanto ritrova Powless (Jumbo Visma) e Nélson Oliveira (Movistar). Prima dell’ultima salita torna anche Kuss, e il gruppo rientra su López che deve rifare tutto da capo.

Vince Higuita e che volata di Roglic! Pogacar perde la maglia bianca

Higuita riesce ad accumulare un vantaggio poco superiore al minuto, mentre dietro continuano le accelerate di López nel tentativo di fare fuori dall’equazione Pogacar. Lo sloveno fatica e perde 10’’, ma il colombiano non ha collaborazione da Valverde, Roglic e Majka, mentre Quintana si stacca. Lo sloveno dell’UAE Emirates fa fatica e viene ripreso anche dallo stesso Quintana. Sergio Higuita intanto si invola da solo verso la vittoria e arriva a Becerril de la Sierra con un vantaggio di 15’’ sul quartetto Roglic-Valverde-Majka-Miguel Ángel López, regolato in volata dallo sloveno che si prende anche i secondi di abbuono. A 1’16’’ invece Hagen-Quintana-Pogacar: il colombiano mantiene la propria posizione a podio, mentre Pogacar scivola al 5° posto e perde la maglia bianca.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Sergio HIGUITA (Education First) 4h33'09'' 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +15'' 3. Alejandro VALVERDE (Movistar) +15'' 4. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +15'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +17'' 6. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +1'16'' 7. Louis MEINTJES (Dimension Data) +1'16'' 8. Nairo QUINTANA (Movistar) +1'16'' 9. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +1'16'' 10. Óscar RODRÍGUEZ (Euskadi Murias) +3'47''

