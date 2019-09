Il successo alla Vuelta di Spagna frutta a Primoz Roglic anche il 1° posto nel ranking individuale di ciclismo 2019. Una bella soddisfazione per il corridore sloveno che è andato forte per tutta la stagione, conquistando - oltre alla Vuelta - anche il Tour di Romandia, la Tirreno-Adriatico, l'UAE Tour e, non dimentichiamoci, il 3° posto al Giro d'Italia 2019 alle spalle di Carapaz e Vincenzo Nibali. In totale fanno 11 successi stagionali e 33 in carriera.

Ranking individuale

Corridore Squadra Punteggio 1. Primoz ROGLIC (Slovenia) Jumbo Visma 4.160,28 2. Julian ALAPHILIPPE (Francia) Deceuninck-Quick Step 3.699,95 3. Alejandro VALVERDE (Spagna) Movistar 3.317 4. Jakob FUGLSANG (Danimarca) Astana 3.162,5 5. Greg VAN AVERMAET (Belgio) CCC Team 2.812,33 6. Egan BERNAL (Colombia) Team Ienos 2.726,74 7. Alexander KRISTOFF (Norvegia) UAE Emirates 2.281,5 8. Elia VIVIANI (Italia) Deceuninck-Quick Step 2.240,12 9. Diego ULISSI (Italia) UAE Emirates 2.226 10. Pascal ACKERMANN (Germania) Bora Hansgrohe 2.157

Scavalcato quindi Julian Alaphilippe che era rimasto in testa alla classifica per 25 settimane consecutive, senza riuscire a pareggiare i conti con Valverde che l'aveva fatto per 26. Resta comunque una super stagione per il francese che, oltre ad aver indossato la maglia gialla, ha ottenuto 12 successi personali. Il record, comunque, appartiene a Peter Sagan con 69 settimane consecutive in vetta.

Al 3° posto resta il campione del mondo Alejandro Valverde che, autore inoltre di una vittoria alla Vuelta, mantiene la posizione davanti a Fuglsang e Van Avermaet. Scende invece di una posizione Bernal, vincitore dell'ultimo Tour de France. Nella top 10 anche Elia Viviani, fresco vincitore del titolo europeo, e Diego Ulissi che fa un salto di 5 posizioni.

Ranking a squadre

Squadra Paese Punteggio 1. Deceuninck-Quick Step Belgio 14.856.3 2. Bora Hansgrohe Germania 13.945,83 3. Jumbo Visma Paesi Bassi 12.509,62 4. Astana Kazakistan 11.947,5 5. UAE Emirates Emirati Arabi Uniti 11.681,34

Nel ranking a squadre cambia poco: la Jumbo Visma di Roglic sale al 3° posto, mentre l'UAE Emirates di Pogacar risale di due posizioni portandosi al 5° posto. La Deceuninck-Quick Step resta saldamente al primo posto, considerando i suoi 62 successi stagionali: l'ultimo proprio a Madrid nell'ultima tappa della Vuelta con la volata vincente di Fabio Jakobsen.

