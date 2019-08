Simon Yates non difenderà il titolo in Spagna: assente anche il gemello Adam

Non ci sarà il detentore del titolo alla prossima Vuelta a España 2019. Sembrava che dovesse essere al via con il numero 1 sulla schiena, invece il buon senso ha prevalso: Simon Yates non disputerà i tre grandi giri in una stagione e, dopo le fatiche di Giro e Tour, ha deciso di non volare in terra spagnola dove nel 2018 trionfò. La Mitchelton-SCOTT ha infatti annunciato oggi i convocati per la trasferta iberica e negli otto non figura nessuno dei due gemelli Yates.

Il capitano sarà il colombiano Esteban Chaves, spazio poi a Luka Mezgec, Mikel Nieve, Sam Bewley,Tsgabu Grmay, Dion Smith, Damien Howson e Nick Schultz.

Questo il commento del direttore sportivo Julian Dean:

" La Vuelta è una corsa senza respiro e già nella prima settimana ci sono tappe molto dure, per cui bisogna farsi trovare pronti e vigili sin da subito. La classifica è un obiettivo e abbiamo Esteban Chaves ma ci concentreremo anche nella ricerca delle singole tappe con soprattutto con Luka Mezgec e Mikel Nieve "

