I corridori raccolgono i cocci della crono di Pau e rientrano in territorio spagnolo con la classica tappa di transizione. Le montagne, quelle dure, devono ancora arrivare ed è inutile darsi battaglia sui tre GPM che vanno dalla 2a al 3a categoria. Roglic fa fare il lavoro sporco a Tony Martin e dà il via libera ad una fuga di 14 corridori, tra questi anche il nostro Matteo Fabbro che si fa finalmente vedere in una bella azione da lontano. Il classe ’95 della Katusha risponde ai vari attacchi dei compagni di fuga, ma non può nulla contro una foratura. A vincere è invece Mikel Iturria dell’Euskadi Murias: primo successo in carriera per lui e altra vittoria per una squadra professional, dopo quella della Burgos-BH con Madrazo e della Cofidis con Jesus herrada. A testimoniare che la Vuelta è una corsa diversa. Ora si attende la tappa con il Los Machucos, per capire se qualcuno avrà le forze per attaccare Primoz Roglic. Altra giornata di fatica per Fabio Aru che, invece, arriva a 19'27'' perdendo circa un altro minuto.

La classifica

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 41h00'08'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +1'52'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +2'11'' 4. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'00'' 5. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'05'' 6. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +4'59'' 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +5'42'' 8. Nicolas EDET (Cofidis) +5'49'' 9. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +6'07'' 10. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +6'25'' 45. Fabio ARU (UAE Emirates) +42'50''

Video - Mikel Iturria vince dopo 25km di fuga, a Dantxarinea prima vittoria in carriera 01:24

14 in fuga, c’è anche Matteo Fabbro. Il gruppo lascia fare

Classica tappa da fuga bidone e, infatti, partono all’attacco 14 corridori, con la presenza della maglia a pois di Ángel Madrazo, oltre ai vari Bidard, Gorka Izagirre, Rémi Cavagna, Arcas e il giovane italiano della Katusha Matteo Fabbro. In prossimità del GPM della seconda salita, ecco che partono Gorka Izagirre e Aranburu (Caja Rural) che provano a disfarsi dei compagni di fuga, mentre il gruppo maglia roja finisce ad oltre 13 minuti. Matteo Fabbro manca il ricongiungimento con la testa della corsa, ce la fa invece Lawson Craddock (Garmin) che torna su Aranburu e Izagirre prima dell’inizio della terza salita.

Iturria beffa tutti con un attacco ai -25: Fabbro 8°, gruppo a più di 18 minuti

Finita la salita è ancora un tutti contro tutti, mentre il gruppo maglia roja va oltre i 17 minuti. A 25 km dall’arrivo prova l’attacco Mikel Iturria (Euskadi), mentre si staccano Cavagna e Fabbro per un problema meccanico. Craddock, Gebreigzabhier, Howson, Lastra e Bidard provano ad andare all’inseguimento del basco, ma è Iturria a vincere in solitaria con un margine di 6’’ su tutti gli altri. Fabbro si piazza 8°, mentre il gruppo maglia roja arriva a 18’35’’ prendendosela con tutta calma.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mikel ITURRIA (Euskadi Murias) 4h36'44'' 2. Jonathan LASTRA (Caja Rural) +6'' 3. Lawson CRADDOCK (Education First) +6'' 4. Damien HOWSON (Mitchelton Scott) +6'' 5. François BIDARD (AG2R) +6'' 6. Amanuel GHEBREIGZABHIER (Dimension Data) +9'' 7. Benjamin THOMAS (Groupama-FDJ) +12'' 8. Matteo FABBRO (Katusha Alpecin) +12'' 9. Gorka IZAGIRRE (Astana) +12'' 10. Rémi CAVAGNA (Deceuninck-Quick Step) +12''

Video - "Bella Ciao" suonata alla Vuelta: stupendo concerto di una banda basca 01:19

Tutte le tappe

Il dettaglio delle tappe

Tappa 1: Salinas de Torrevieja-Torrevieja

I grande favoriti della Jumbo Visma di Roglic finiscono a terra a causa dell'asfalto bagnato per un tubo d'irrigazione rotto di un'abitante della zona che ha allagato una curva molto pericolosa. L’UAE Emirates del sardo finisce a 1’07’’ di ritardo dell’Astana, la Jumbo Visma perde invece 40’’. Lo scettro se lo prende il team kazako con Miguel Angel Lopez che vola verso la maglia roja con grande voglia e grande determinazione. Male la Ineos, così così la Movistar con Quintana e Valverde che pagono 16’’ al traguardo.

VINCITORE: ASTANA | MAGLIA ROJA: Miguel Angel LOPEZ (Astana)

Video - Dalla caduta di Roglic alla vittoria dell'Astana: gli highlights della 1a tappa in 8 minuti 08:27

Video - “Vuelta 360”, tappa 1: Inizio col botto, Jumbo-Visma e UAE in terra, Miguel Angel Lopez in Roja 06:05

Tappa 2: Benindorm-Calpe

Volata? Macché! I velocisti si staccano sull’ultima salita (un 2a categoria comunque opinabile visto la pendenza media del 9,5% in 3 km) e, anzi, sono i big a tentare la prima azione di questa Vuelta, chi per recuperare terreno chi per provare una fuga importante. Lo sconfitto di giornata è Miguel Ángel López che al termine della salita viene beffato dall’azione combinata di 6 corridori: Uran-Roglic-Nieve-Roche-Quintana-Aru. Bravi Roglic e Aru a provare la rimonta dopo le cadute nella cronosquadre, ma il migliore è Quintana che stacca tutti a 3 km dalla fine, andando a conquistare un’incredibile tappa. La maglia roja passa a Roche che mantiene ora 2’’ di vantaggio su Quintana e 8’’ su Uran.

VINCITORE: Nairo QUINTANA (Movistar) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

Video - Quintana vince a Calpe: a Roche la roja, si rivede Aru! Rivivi l'azione del colombiano 01:12

Video - “Vuelta 360”, tappa 2: No volata, a Calpe vola Nairo Quintana! Roja a Nicolas Roche y mañana... 05:52

Tappa 3: Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante

Finalmente è arrivata la volata. Certo, non è stata una volata a ranghi compatti con Gaviria staccato e Jakobsen non al meglio dopo essersi attardato in salita, ma c’è stato l’acuto di Sam Bennett che ha mostrato un’agilità incredibile al traguardo di Alicante. Non c’è stata davvero storia con l’irlandese che ha vinto quasi per distacco su Theuns e Mezgec, centrando così il suo primo acuto alla Vuelta dopo 3 tappe vinte al Giro d’Italia. In classifica generale non succede quasi nulla, se non per la volata per il traguardo volante che assegna 3’’ di abbuono ad Higuita che guadagna una posizione su Kelderman e 1’’ a Roglic.

VINCITORE: Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

Video - Sam Bennett di potenza vince ad Alicante nella prima volata, Gaviria si stacca sul GPM 00:56

Video - “Vuelta 360”, tappa 3: Il cielo d’Irlanda tra Bennett e il buffet poi VIP, VAR... e Gaviria? 06:16

Tappa 4: Cullera-El Puig

Nuova volata e questa volta tocca a Fabio Jakobsen che riesce, per questione di pochi cm, a superare un Sam Bennett scatenato sul traguardo di El Puig. Ottima la strategia della Quick Step che prima manda in avanscoperta Cavagna che tenta un’azione da finisseur anche per stancare le squadre avversarie e così è, con Jakobsen perfettamente lanciato da Richeze verso la prima vittoria in un Grande Giro nonostante la rimonta del campione nazionale irlandese. Niente da fare per i vari Walscheid, Gaviria e Mezgec che fanno una buona volata, ma ottengono solo un piazzamento. Non cambia nulla in classifica: Latour guadagna un secondo con il traguardo volante, ma resta tutto com’è in attesa del primo arrivo in salita.

VINCITORE: Fabio JAKOBSEN (Deceuninck-Quick Step) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

Video - Fabio Jakobsen si prende la rivincita su Bennett, rivivi il suo sprint vincente a El Puig 02:11

Video - “Vuelta 360”, tappa 4: Ritiri, cadute e anche fonti d’acqua nel giorno della volata di Jakobsen 06:35

Tappa 5: L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre

Primo arrivo in salita e la classifica viene stravolta. I distacchi non sono ancora impossibili, ma la passata di Miguel Ángel López è quella decisiva per riprendersi la roja e guadagnare sugli avversari. Il colombiano riesce a distanziare Quintana, Valverde e Uran: l’unico a limitare i danni è Primoz Roglic che finisce a 14’’ dal corridore dell’Astana. Male invece Fabio Aru e Davide Formolo, con Pogacar e Majka a prendersi la leadership delle rispettive squadre a scapito degli italiani. Il corridore dell'UAE Emirates finisce a 2'47'' da López, 1'58'' per quello della Bora.

VINCITORE: Ángel MADRAZO (Burgos-BH) | MAGLIA ROJA: Miguel Angel LOPEZ (Astana)

Video - Capolavoro di Madrazo a Javalambre! Sua la prima salita, Superman Lopez si riprende la maglia 01:56

Video - “Vuelta 360”, tappa 5: Come si vincono le corse? Tamponamenti, cadute, resurrezioni e Madrazo 07:21

Tappa 6: Mora de Rubielos-Ares del Maestrat

Succede poco o nulla, anche se la classifica generale cambia ancora. I big lasciano andare la fuga, fuga composta da corridori di livello che possono tentare l’aggancio alla maglia roja. Ci prova David de la Cruz, ci riesce Dylan Teuns che dopo la grande vittoria al Tour de France a La Planche des Belles Filles conquista anche la maglia roja alla Vuelta. A vincere la tappa, però, è Jesús Herrada, il secondo spagnolo consecutivo (dopo Madrazo), il secondo corridore consecutivo di una squadra professional (la Burgos-BH). Tra i big ci prova Pogacar ma guadagna solo 2’’, mentre si ritirano i vari Uran, Hugh Carthy, Roche e Victor de la Parte a causa di una caduta. A terra anche Davide Formolo che, a fatica, arriva al traguardo con più di 18 minuti di ritardo.

VINCITORE: Jesús HERRADA (Cofidis) | MAGLIA ROJA: Dylan TEUNS (Bahrain Merida)

Video - A Jesus Herrada la vittoria a Teuns la maglia roja: rivivi il finale di Ares 01:41

Video - Herrada, emozione allo stato puro: trionfa nella sesta tappa e scoppia in lacirme 00:32

Video - “Vuelta 360”, tappa 6: sorteggi, sfortuna, inglese e baci... c’è di tutto nella vittoria di Herrada 07:05

Tappa 7: Onda-Mas della Costa

Continua a cambiare la maglia roja, con Miguel Ángel López che si riprendere subito il simbolo della leadership visto la crisi, prevedibile, di Teuns. Tornano a darsi battaglia gli uomini di classifica con Roglic pimpante a rispondere a tutti gli attacchi: a vincere però è Alejandro Valverde che con un guizzo dei suoi torna a conquistare una tappa in un Grande Giro (l’ultima volta proprio alla Vuelta dello scorso anno). Si rivede Fabio Aru: il sardo non è al top, ma il corridore dell’UAE Emirates è bravo a rimanere con i big e a chiudere 8° al traguardo.

VINCITORE: Alejandro VALVERDE (Movistar) | MAGLIA ROJA: Miguel Angel LOPEZ (Astana)

Video - Valverde infinito! 39 anni e non sentirli: battuto Roglic a Mas de la Costa, Lopez in rosso 01:35

Video - “Vuelta 360”, tappa 7: Valverde eterno, Aru bravo, Magrovistar grande novità e Vuelta muy loca 08:16

Tappa 8: Valls-Igualada

La quiete prima della tempesta. Miguel Ángel López non vuole spremere la sua squadra e lascia andare la fuga, con l’obiettivo di perdere ancora una volta la maglia roja in vista del Cortals d'Encamp: viene via una fuga di 21 corridori con l’ex leader Dylan Teuns e, soprattutto, Nicolas Edet che fa ancora gioire la Cofidis che dopo il successo di Jesús Herrada si prende anche la leadership della Vuelta. Nella fuga ci sono corridori di livello, ci prova anche Stybar, ma a vincere è Nikias Arndt che alimenta la sua collezione con una vittoria alla Vuelta dopo quella del Giro nel 2016.

VINCITORE: Nikias ARNDT (Sunweb) | MAGLIA ROJA: Nicolas EDET (Cofidis)

Video - Edet nuova maglia roja, Nikias Arndt vince sotto la pioggia: rivivi la sua volata 01:29

Video - “Vuelta 360”, tappa 8: Bomboloni, cadute, pioggia in un sabato qualunque dominato da Arndt 05:24

Tappa 9: Andorra la Vella-Cortals d’Encamp

Tutti volevano attaccare Roglic, ma alla fine lo sloveno è stato bravissimo limitando i danni e sfiorando, già oggi, la maglia roja. Alla fine è Nairo Quintana a tornare in vetta alla classifica generale, ma il colombiano ha solo 6’’ di margine sullo sloveno a due giorni dalla temibilissima crono di Pau dove Roglic potrà dare tanto margine ai rivali. Valverde c’è, Miguel Ángel López arriva con ritardo a causa di una caduta nonostante un buon attacco e alla B zona tentata dall’Astana. È Pogacar, però, a prendersi la copertina con un’azione spettacolare a beffare la solita tattica sbagliata della Movistar: questa volta è Soler a combinarla grossa, mandando a quel paese la propria ammiraglia che gli aveva detto di fermarsi per aiutare Quintana.

VINCITORE: Tadej POGACAR (UAE Emirates) | MAGLIA ROJA: Nairo QUINTANA (Movistar)

Video - Testa, gambe e cuore nel capolavoro di Pogacar, il 20enne della UAE vince a Cortals d’Encamp 01:37

Video - “Vuelta 360”, tappa 9: Gioventù e coraggio di Pikachu Pogacar, tattiche, gesti e insulti di Soler 07:34

Tappa 10: Jurançon-Pau

La temibilissima cronometro di Pau è arrivata e ha fatto più danni della grandine. Roglic ha messo ko tutti i rivali di classifica, infliggendo pesanti distacchi agli immediati inseguitori. Maglia roja per lo sloveno che conquista la sua prima tappa alla Vuelta, inserendosi anche lui nel club dei corridori che hanno vinto almeno una frazione in tutti e tre i Grandi Giri. Quel che conta, però, è il risultato della crono con Roglic che scavalca Quintana che retrocede dal 1° al 4° posto della generale e finsisce a 3 minuti tondi tondi dalla vetta. Sarà possibile recuperare da qui a Madrid? Le tappe di montagna sono tante, le vette da scalare diverse, ma quello di Roglic è un bel tesoretto. López perde anche lui, finendo a 2 minuti, l’unico che si salva è Valverde che riesce a mantenere lo svantaggio all’interno dei due minuti. Pogacar conferma la top 5, mentre Fabio Aru perde ulteriori 6 minuti.

VINCITORE: Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) | MAGLIA ROJA: Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

Video - Roglic domina la crono! 3 minuti a Quintana: rivivi l'arrivo dello sloveno che si prende la roja 01:33

Tappa 11: Saint Palais-Urdax-Dantxarine

La Vuelta fa tappa nei Paesi Baschi con una prova frastagliata e condita da tre GPM: Col d'Osquich (3a cat., 4,9 km al 6,1%), Col d'Ispeguy (2a cat., 7,2 km al 7,1%) e il Col de Otxondo (3a cat., 7,6 km al 4,7%). Attenzione agli attacchi da lontano.

Video - Vuelta 2019, tappa 11: Saint Palais-Urdax-Dantxarine, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 12: Circuito de Navarra-Bilbao

Un'altra tappa non banale e adatta alle fughe. Ci sono 4 GPM, tutti di 3a categoria: Alto de Azazeta (4,9 km al 3,9%), Alto de Urruztimendi (2,5 km al 9,2%), Alto El Vivero (4,3 km al 7,7%) e Alto de Arraiz (2,2 km al 12,2%). Le ultime tre salite sono concentrate nel finale, occhio a un possibile blitz degli uomini di classifica.

Video - Vuelta 2019, tappa 12: Circuito de Navarra-Bilbao, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 13: Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega

Lo spauracchio è l'Alto de Los Machucos, salita finale Hors Categorie di 7 km al 9,2%. Ma prima ci sono altri 6 GPM: Alto de la Iscrita (3a cat., 5,9 km al 4%), l'Alto de Ubal (3a cat., 7,9 km al 6%), Collado de Ason (2a cat., 13 km al 3,9%), Alto de Alisas (2a cat., 8,5 km al 6%), Alto de Fuente La Varas (3a cat., 6,3 km al 4,5%) e l'Alto Cruz Usano (3a cat., 4,2 km al 4,7%).

Video - Vuelta 2019, tappa 13: Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 14: San Vicente de la Barquera-Oviedo

Un attimo di respiro dopo tante salite. I velocisti potranno tornare a sfidarsi in volata dopo una frazione piuttosto agevole, con un solo GPM: l'Alto La Madera, un 3a categoria di 8 km al 3,5%.

Video - Vuelta 2019, tappa 14: San Vicente de la Barquera-Oviedo, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 15: Tineo-Santuario del Acebo

Una delle tappe più dure della Vuelta 2019. Quattro GPM, tutti di 1a categoria. Puerto del Acebo (8,2 km al 7,1%), Puerto del Connio (11,7 km al 6,2%), Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas (11,3 km al 6,8%) e l'ascesa finale al Santuario del Acebo: una botta da 7,9 km a 9,7%, forse la salita più tosta di questa edizione.

Video - Vuelta 2019, tappa 15: Tineo-Santuario del Acebo, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 16: Pravia-Alto de La Cubilla

Un'altra prova tosta, prima del secondo giorno di riposo. Due GPM di 1a categoria, Puerto de San Lorenzo (10 km all'8,5%) e l'Alto de la Cobertoria (8,3 km all'8,2%) faranno da preludio alla lunga erta fuori categoria che porta all'arrivo: l'Alto de la Cubilla, 17,8 km al 6,2%.

Video - Vuelta 2019, tappa 16: Pravia-Alto de La Cubilla, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 17: Aranda de Duero-Guadalajara

La tappa più lunga della Vuelta è anche una delle più semplici. Nessuna salita di categoria, ma solo qualche strappo disseminato sul percorso. Si arriverà in volata, con un rettilineo finale leggermente in salita.

Video - Vuelta 2019, tappa 17: Aranda de Duero-Guadalajara, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 18: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra

Penultimo tappone di montagna, con 4 GPM di 1a categoria, anche se l'arrivo non è in salita. Puerto de Navacerrada (11,8 km al 6,3%), Puerto de la Morcuera (13,2 km al 5% e da scalare una seconda volta su un versante da 10,4 km al 6,7%) e il Puerto de Cotos (13,9 km al 4,8%).

Video - Vuelta 2019, tappa 18: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 19: Ávila-Toledo

L'Alto de Paramera (3a cat. di 12 km al 2,5%) inaugura una tappa che non presenta altre difficoltà. Arrivo leggermente in salita, ma sarà un probabile arrivo in volata.

Video - Vuelta 2019, tappa 19: Ávila-Toledo, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 20: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos

Ultima chiamata per chi vuole rovesciare la corsa. Non ci sono salite infernali, ma i GPM sono ben 6: Puerto de Pedro Bernardo (1a cat., 18,4 km al 4,4%), Puerto de Serranillos (2a cat., 9 km al 4,8%), Alto de Navatalgordo (2a cat., 3 km al 7,2%), Puerto de Chìa (3a cat., 3km al 4%), Puerto de Pena Negra (1a cat., 14 km al 5,9%) e Plataforma de Gredos (3a cat., 9,4 km al 3,8%).

Video - Vuelta 2019, tappa 20: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, percorso e profilo 3D 00:20

Tappa 21: Fuenlabrada-Madrid

Classica passerella finale a Madrid, con l'ultima giornata come al solito dedicata ai velocisti.