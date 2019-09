I risultati di Aru della Vuelta non hanno convinto i vertici dell’UAE Emirates. Nella corsa dell’esplosione di Pogacar, Fabio Aru è crollato in maniera verticale, finendo addirittura a 35'17'' da Quintana prima della crono di Pau. La Vuelta era l’obiettivo della stagione come ha riferito Giuseppe Saronni, il ds dell’UAE Emirates Team che lo volle fortemente portandolo dall’Astana. Dopo un 2018 molto difficile e un inizio 2019 da dimenticare, Aru aveva fatto bene al Tour de France (14° nella generale), ma l’UAE non voleva assolutamente che il sardo si ‘stancasse’ alla Grande Boucle.

" Non so se la caduta abbia influito, ma Fabio in salita non ha il passo dei migliori. La Vuelta era l’obiettivo stabilito. Ha voluto fare il Tour de France come preparazione, ma al Tour è già stressante andare al foglio firma, altro che preparazione… Ora la situazione è questa. [Saronni alla Gazzetta] "

Video - Scivolata sul bagnato in curva: la caduta di Fabio Aru e del Team Emirates durante la cronosquadre 00:34

Le voci di questi ultimi giorni non sono a favore di Fabio Aru. Secondo diverse fonti, infatti, è a rischio il rinnovo del corridore sardo all’UAE Emirates, soprattutto considerando il suo ingaggio. Il vincitore della Vuelta 2015 percepisce 3,2 milioni dal suo club, risultando essere il 4° corridore più pagato al mondo.

Video - Testa, gambe e cuore nel capolavoro di Pogacar, il 20enne della UAE vince a Cortals d’Encamp 01:37

