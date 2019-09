Doveva essere una tappa normale, ma le insidie si nascondono dietro l’angolo. Dopo aver raggiunto i fuggitivi, è tutto pronto per la volata ma all’altezza dell’ultimo km ecco che c’è una super caduta che coinvolge i big. A terra Alejandro Valverde, Roglic si salva ma i vari Lopez, Quintana e Majka perdono contatto. Il colombiano dell’Astana perde 9’’, Quintana quasi 2 minuti, Majka quasi un minuto. Una caduta che rischia di sconvolgere ancora una volta la classifica generale. Intanto Sam Bennett fa il bis, con l’irlandese che va a vincere nonostante non ci sia la volata: il corridore della Bora Hansgrohe raggiunge van der Sande e lo sorpassa andando a conquistare la sua seconda vittoria persona in questa edizione. La classifica cambierà?

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) 4h28'46'' 2. Maximiliano RICHEZE (Deceuninck-Quick Step) st 3. Tosh VAN DER SANDE (Lotto Soudal) +2'' 4. Marc SARREAU (Groupama-FDJ) +5'' 5. Clément VENTURINI (AG2R) +5'' 6. Marc SOLER (Movistar) +5'' 7. Jonas KOCH (CCC Team) +5'' 8. John DEGENKOLB (Trek Segafredo) +5'' 9. Max WALSCHEID (Sunweb) +5'' 10. Szymon SAJNOK (CCC Team) +5''

Video - Prima una maxi caduta a pochi metri dall’arrivo e poi bis di Sam Bennett, rivivi la sua volata 01:39

6 in fuga, c’è anche Salvatore Puccio

Un po’ di respiro per i big della classifica, perché la Vuelta torna ad esssere ‘amica’ delle ruote veloci riproponendo uno sprint per quei pochi velocisti rimasti in corsa. 6 corridori in fuga, c’è anche il nostro Salvatore Puccio (Team Ineos) oltre a Vanhoucke (Lotto Soudal), Dillier (AG2R), Pibernik (Bahrain Merida), Rossetto (Cofidis) e Rubio (Burgos BH). I sei di testa non superano i 2 minuti di vantaggio, con le squadre di velocisti che controllano la situazione guidando il gruppo maglia roja. Rossetto perde contatto e viene ripreso ai -62 km, ancor prima dello sprint intermedio di Gijón, con il gruppo che dà l’impressione di voler rimontare subito.

Valvere per terra: van der Sande prova a sorprendere ma vince Bennett

Prima del GPM dell’Alto La Madera, ecco che il gruppo rosicchia un minuto sotto la spinta della Quick Step. Grande lavoro di Declerq e Rémi Cavagna, mentre si stacca Diego Rubio subito dopo la salita. Il gruppo torna compatto ai -4,3 km e si aspetta soltanto la volata: all’altezza dell’ultimo km però c’è una caduta che spacca in due il plotone, tra i big anche Alejandro Valverde finisce per terra. Van der Sande prova a partire per sorprendere tutti, i Quick Step vengono beffati ma non Sam Bennett che raggiunge e sorpassa il belga trovando la sua seconda vittoria a questa Vuelta.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 53h49'19'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'25'' 3. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'01'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +3'18'' 5. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'33'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +6'15'' 7. Nicolas EDET (Cofidis) +7'18'' 8. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +7'33'' 9. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +7'39'' 10. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +9'58''

Video - Succede anche questo alla Vuelta: i corridori cominciano la 13a tappa dal San Mames di Bilbao 01:51

Tutte le tappe