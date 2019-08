tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Squadra Tempo 1. Astana 14:51 2. Deceuninck-Quick Step +2'' 3. Sunweb +5'' 4. Education First +7'' 5. Bora Hansgrohe +13'' 6. CCC Team +15'' 7. Movistar +16'' 18. Jumbo Visma +40''

Male il Team Ineos

Si parte con le solite squadre professional, poi tocca a CCC e Education First e infatti sono questi i team che prendono subito la testa della classifica provvisoria. 15’07’’ per l’ex BMC, mentre l’Education First è la prima squadra a scendere sotto il muro dei 15 minuti, facendo 8 secondi meglio della squadra polacca. Rigoberto Uran prova subito a rosicchiare secondi ai big. Non un grande risultato invece per il Team Ineos di Wout Poels e Tao Geoghegan Hart che si piazza al 4° posto provvisorio con 18’’ di ritardo dall’Education First.

L’Astana vola

Cominciano ad arrivare i grandi team, ma anche la Mitchelton Scott di Chaves e Nieve fa meno bene dell’Education First pagando 11 secondi rispetto alla squadra di Uran. Chi fa il sorpasso è la Sunweb di Kelderman che chiude i 13,4 km in 14’56’’, migliorando di 2’’ il tempo dell’Education First, ma l’Astana di Miguel Ángel López è un treno e migliora ulteriormente il tempo di 5’’.

Cadono Fabio Aru e Primoz Roglic

È una crono piena di sorprese: finisce a terra Fabio Aru e la sua UAE Emirates Team perde subito 1’07’’ rispetto ai vincitori. Per terra anche la squadra favorita, la Jumbo Visma di Roglic che invece paga 40’’ dall’Astana, anche a causa della strada macchiata da olio perso da alcune ammiraglie. La Quick Step si piazza alle spalle dell’Astana, mentre la Movistar è 7a al traguardo. Nessuno riesce così a fare meglio del team kazako, con Miguel Ángel López che si prende la prima maglia roja di questa Vuelta.

La classifica

Corridore Tempo 1. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) 14'51'' 2. Dario CATALDO (Astana) st 3. Jakob FUGLSANG (Astana) st 7. Philippe GILBERT (Deceuninck-Quick Step) +2'' 14. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +5'' 20. Rigoberto URAN (Education First) +7'' 27. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +13'' 35. Alejandro VALVERDE (Movistar) +16'' 39. Nairo QUINTANA (Movistar) +16'' 62. Tao GEOGHEGAN HART (Team Ineos) +25'' 97. Steven KRUIJSWIJK (Jumbo Visma) +40'' 99. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +40'' 129. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +1'07''