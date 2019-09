tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Rémi CAVAGNA (Deceuninck-Quick Step) 3h43'34'' 2. Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) +5'' 3. Zdenek STYBAR (Deceuninck-Quick Step) +5'' 4. Philippe GILBERT (Deceuninck-Quick Step) +5'' 5. Alejandro VALVERDE (Movistar) +5'' 6. Tosh VAN DER SANDE (Lotto Soudal) +8'' 7. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +8'' 8. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +8'' 9. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +8'' 10. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +8''

Vento e pioggia: i capitani si tengono stretti i big

Occhio al vento che soffia già dal km 0: i capitani si tengono vicini i propri compagni di squadra, mentre parte una fuga di 11 corridori composta da Cavagna (Quick Step), Craddock (Education First), Grmay (Mitchelton Scott), Archbold (Bora Hansgrohe), Stetina (Trek Segafredo), Armirail (Groupama-FDJ), O’Connor (Dimension Data), de la Cruz (Team Ineos), Novak (Bahrain Merida), Arndt (Sunweb) e Dillier (AG2R) che guadagnano subito 3 minuti sul gruppo.

Cadute per Roglic e López: Valverde mette alla frusta la sua Movistar

Il gruppo rientra sulla spinta di Caja Rural, Bora Hansgrohe e Katusha, con la pioggia che diventa un ostacolo in più per i corridori. Infatti c’è una caduta di gruppo ai -67 km dal traguardo, con Miguel Ángel López e Roglic che finiscono per terra. La Movistar cerca di sfruttare il momento e parte a tutta per guadagnare il più possibile dal colombiano e dallo sloveno, mentre Pogacar è attento e si accoda a Valverde e Quintana. Il gruppo Movistar riesce a guadagnare in breve tempo 1’ sui rivali di classifica, mentre Roglic prova a sfruttare il lavoro dell’Astana. I due riescono comunque a rientrare perché la Movistar smette di tirare, anche con vena polemica, considerando che gli inseguitori - secondo il loro punto di vista - sfruttavano la scia delle proprie ammiraglie (anche se in caso di caduta, da regolamento UCI, non c’è il blocco delle ammiraglie).

Occhio al ventaglio: Roglic restiste! Parte Cavagna, Valverde guadagna 3’’

Il vento torna ad essere insidioso e la Quick Step fa partire il ventaglio: i Movistar provano ad accelerare, Miguel Ángel López e Pogacar non si fanno sorprendere, cosa che succede invece a Primoz Roglic. Lo sloveno, però, riesce comunque a rientrare grazie all’aiuto dei compagni di squadra. Davanti, intanto, prova a partire in solitaria Rémi Cavagna ai -24 dal traguardo. Il francese riesce a volare a +25’’ dagli ex compagni di fuga che non riescono a rimontare per mancanza di accordo: ci provano solo Craddock, Arndt e Armirail, ma vengono mangiati dal gruppo all’ingresso a Toledo. Alla fine Cavagna arriva in solitaria, giungendo al traguardo con 5’’ di vantaggio dal quartetto Sam Bennett-Gilbert-Stybar-Valverde, con il murciano che guadagna 3’’ su Roglic.

Tutte le tappe