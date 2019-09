Continua il momento no per Fabio Aru che perde minuti su minuti, finendo addirittura al 54° posto della classifica generale dopo la tappa di Bilbao (a 57’44’’ dalla maglia roja di Roglic). Non è tanto il piazzamento in classifica a far temere il peggio, quanto la difficoltà del sardo di terminare le frazioni. Il classe ’90, ormai, si trascina insieme ai velocisti che chiamano il famoso ‘gruppetto’ in prossimità delle salite. Il periodo buio sembrava alle spalle dopo il 14° posto al Tour, ma Aru è tornato ad arrancare in una Vuelta dove ambiva a piazzarsi tra i primi 5. Alla Grande Boucle aveva già dimenticato l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra, alla corsa spagnola sono venuti fuori invece tutti i limiti del corridore sardo. Ok la caduta nella cronosquadre di Torrevieja, ma ci si aspettava qualcosa di più dal vincitore della Vuelta 2015.

Aru ancora con i velocisti

Dopo i 6 minuti e passa presi nella crono, Fabio Aru ha continuato a perdere nelle due tappe successive. A Dantxarinea, nonostante il gruppo sia arrivato con 18 minuti di ritardo, Aru è riuscito a prendere un altro minuto, a Bilbao è arrivato mestamente in compagnia dei velocisti a 17’56’’ da Gilbert. Continua il calvario del sardo che non riesce a trovare la condizione giusta in questa Vuelta e ormai da qualche giorno si trascina di tappa in tappa, proprio in compagnia dei velocisti, con la speranza di non finire fuori tempo massimo.

Video - Scivolata sul bagnato in curva: la caduta di Fabio Aru e del Team Emirates durante la cronosquadre 00:34

Gli scenari: dal possibile ritiro, al lavoro da gregario per Pogacar

Visto la classifica attuale e la difficoltà a terminare le tappe, per Fabio Aru non è da scartare l’ipotesi ritiro. Le condizioni del sardo non sono ottimali, anzi, e anche il morale è sceso ormai sotto i tacchi. Terminare tutte le frazioni da qui a Madrid con i velocisti, sarebbe uno smacco insopportabile da superare anche per lo stesso Fabio Aru che, ricordiamolo, vinse la Vuelta nel 2015. C’è da capire se dalla crono di Pau ad oggi, il sardo non abbia dato tutto se stesso per altri obiettivi. Provare a conquistare una vittoria in salita? Fare da gregario a Pogacar? Non è da escludere, anche se per ora non ci sembra che Aru abbia la gamba giusta per tentare una vittoria di tappa sfruttando le irregolari salite della corsa spagnola. Da non scartare l’ipotesi gregario per il 20enne sloveno che sta andando davvero forte in questa prima parte della Vuelta. Non solo la vittoria di Cortals d’Encamp, Pogacar ha dimostrato di avere grande personalità nonostante la poca esperienza e avere un gregario in salita, almeno fino al momento clou della tappa, non sarebbe male per conservare il 5° posto della generale.

Video - Testa, gambe e cuore nel capolavoro di Pogacar, il 20enne della UAE vince a Cortals d’Encamp 01:37

