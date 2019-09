E Philippe Gilbert fa 11. Il corridore belga non vinceva una tappa in un Grande Giro dal 2015, ma a questa Vuelta conta già due affermazioni: dopo il successo di Bilbao, infatti, il corridore della Quick Step ha trovato il bis con una splendida rimonta su Sam Bennett. Una vittoria che, se vogliamo, conta di più visto il duello contro un avversario diretto per il Mondiale di Yorkshire del 29 settembre.

" Questa è una vittoria speciale. In 17 anni di professionismo non avevo mai vissuto una corsa del genere. Non abbiamo respirato nemmeno un metro e anche il finale è stato davvero entusiasmante. Sono estremamente contento di aver vinto una tappa come questa perché entrerà nella storia, non si corrono tutti i giorni tappe di 215 km ai 50 km/h. Complimenti a tutta la squadra che si è mossa alla grande. Volevamo il successo e ce lo siamo presi forse nella maniera più spettacolare, attaccando dal primo metro e mettendo sette uomini nel gruppo di testa. Oggi, tolta la tanta fatica, mi sono divertito molto "

E così è stato, con il successo di Philippe Gilbert e non solo. Nella top 10 si registrano infatti ben 4 corridori della Deceuninck-Quick Step: 3° Rémi Cavagna, 8° Tim Declercq e 10° James Knox con il corridore britannico che rientra anche in classifica generale portandosi all'8° posto con 8'03'' di ritardo dalla maglia roja di Roglic.

